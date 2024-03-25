دعاء يوم 15 رمضان الإثنين 25-3-2024 وأدعية الإفطار للصائم

يتساءل آلاف المسلمين عبر المنصات عن دعاء يوم 15 رمضان الموافق 25 مارس 2024 ودعاء بعد الإفطار وما يستحب أن يدعى به للمتوفي في هذا اليوم، فخلال شهر رمضان المبارك، تزداد الروحانية والقرب من الله تعالى، حيث يُفتح الله أبواب السماء لدعوات الصائمين، بعد يوم طويل من الصيام، يأتي الإفطار ليس فقط كلحظة لتناول الطعام، بل كفرصة للدعاء والتقرب إلى الله بقلب صادق وروح مطمئنة.

دعاء يوم 15 رمضان 1445 ليلة النصف

اللهم ارفع عني البلاء وحقق لي كل الأحلام والآمال واغفر لي الذنوب، فلا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء يا سميع يا عليم.

يا رؤوف يا رحيم أسألك الراحة لقلوبٍ أرهقتها الحياة، اللهم احفظ لي أهلي وأحبتي وارزقهم من حيث لا يحتسبوا.

اللهم قربني إلى حسن طاعتك واكتبني من الصالحين والفائزين بجنتك في الآخرة يا أكرم الأكرمين.

يا بديع السماوات والأرض أسألك تفريج الهموم والقدرة على تجاوز الصعاب، اللهم أعني على طاعتك والمحافظة على الفروض والنوافل، اللهم رضاك والجنة.

رب السماوات والأرض نسألك في هذه الأيام المباركة أن تملأ قلوبنا بالصبر وتثبت قلوبنا على دينك، اللهم قرب لنا كل خير وباعد اللهم بيننا وبين كل شر.

اللهم ارزقنا الهداية ونيل الأماني، اللهم فرج همومنا وأعنا على حسن طاعتك وشكرك يا لطيف يا رحيم.

يا ودود يا رحيم بارك لي في عمري ومالي وأهلي وأحبتي واحفظهم لي من كل سوء، اللهم تقبل توبتي وباعد بيني وبين فتن الدنيا حتى أقف أمامك بقلبٍ سليم.

دعاء المتوفي يوم 15 رمضان 1445

يا رب في شهر رمضان المبارك ، ارحم فقيدي ومن تشتاق له روحي في أيامك الجميلة هذه، واكتبه عندك من الصالحين والأبرار.

ربِ إني أسألك بعظمتك أن تتجاوز عن سيئاته، وأن ترزقه الجنة، وتظله تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وأن تجمعنا به في خير وعلى خير في جنات النعيم.

اللهم املًا قبره نورًا، وأفسح له فيه، اللهم ثبته عند السؤال، وأشمله في رحمتك، وتجاوز عن سيئاته، واكتب له الأجر والانتفاع بدعائنا له يا أرحم الراحمين.

دعاء الإفطار يوم 15 رمضان 1445

بعد الإفطار، يمكن للإنسان أن يرفع قلبه إلى السماء بالدعاء، مشعرًا بحلاوة اللقاء بالله وملأً بأمل في قبول الصيام والدعاء:

"اللهم، لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فتقبل مني، إنك أنت السميع العليم. اللهم، أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي وترحمني، وتعتق رقبتي من النار، وتقضي حوائجي، وتيسر أمري، وتبارك لي في رزقي، وترفع درجتي، وتغفر زلتي، وتقبل صيامي، وتسمع دعائي، وتجيب ندائي. يا أرحم الراحمين."

دعاء فك الكرب وتفريج الهم يوم 15 رمضان

اللَّهمَّ إنِّي أسألكَ من خيرِ ما سألكَ عبدكَ ونبيكَ، وأعوذ بكَ من شرِّ ما عاذَ منه عبدكَ ونبيكَ. ربي إنِّي أسألكَ الجنَّةَ وما قرَّبَ إليها من قولٍ وعملٍ، وأعوذ بكَ منَ النَّارِ وما قرَّبَ إليها من قولٍ أو عملٍ. كما أسألكَ أن تجعلَ كلَّ قضاءٍ قضيتَه لي خيرًا.

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