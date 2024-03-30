1.5 مليار دولار صادرات مصر الزراعية خلال الربع الأول من 2024

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت ٢٫٢ مليون طن منتجات زراعية بحوالي ١،٥ مليار دولار، بزيادة قدرها ٣٠٠ مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق رغم الظروف العالمية والمنطقة التى تؤثر على سلاسل الإمداد والتوريد، وكذلك رغم قيام الدولة المصرية بوقف تصدير بعض المنتجات الزراعية لدعم السوق المحلية.

وقال وزير الزراعة إن "هذه الطفرة في مجال الصادرات الزراعية جاءت بعد أن ‏نجحنا في فتح ٩٥ سوقًا، خلال العشر سنوات الماضية، وتصدير أكثر من 400 ‏سلعة زراعية لـ160 دولة"، موجهًا الشكر إلى المزارعين والمصدرين وجميع الجهات والوزرات المعاونة في وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة والمجلس التصديري.

الفائض عن احتياج السوق المحلية

وأضاف وزير الزراعة أن ما يتم تصديره هو الفائض عن احتياج السوق المحلية، وللسلع والمنتجات التي تكون للدولة المصرية فيها ميزة تنافسية مثل الموالح– الفراولة– البطاطس وغيرها من المنتجات، وأن التصدير يستهدف زيادة العائد الاقتصادي ودعم المزارع والمنتج المصري، وذلك نتيجة إيجاد آلية لتسويق الفائض من إنتاجه للحفاظ على توازن الأسعار وتحقيق قدر من العائد يحقق له ربحية مناسبة تضمن له الاستدامة.

وأشار القصير إلى أن التصدير يعتبر من أهم مصادر العملات الأجنبية، حيث بلغ إجمالي الصادرات من الإنتاج الزراعى الطازج والمصنع العام الماضي حوالي ٩ مليارات دولار.

وكان وزير الزراعة قد تلقى تقريرًا من د سعد موسى، المشرف على الحجر الزراعى، حول إجمالي الصادرات الزراعية المصرية اعتبارًا من أول يناير 2024 حتى نهاية مارس، حيث بلغ 2218302 طنًا بقيمة 1515100266 دولارًا، وأشار التقرير أيضًا إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البطاطا، رمان، ثوم، فراولة، فاصوليا، جوافة، طماطم.

إجمالي الصادرات الزراعية

حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليونًا و199 ألفًا و916 طنًا، بالإضافة إلى تصدير 387 ألفًا و603 أطنان من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 54 ألفًا و110 أطنان من الفاصوليا (طازجة + جافة)، محتلة المركز الثالث في الصادرات، واحتلت البطاطا المركز الرابع بإجمالي 49 ألفًا و930 طنًا، في حين احتلت الطماطم الطازجة المركز الخامس بإجمالي 32 ألفًا و536 طنًا، بينما احتلت صادرات مصر من الفراولة المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 19 ألفًا و592 طنًا، وجاء الرمان في المركز السابع بإجمالي 8563 طنًا، تلاه في المركز الثامن الجوافة بإجمالي 6378 طنًا، بينما حصل الثوم الطازج على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 4672 طنًا.

تجدر الإشارة إلى أن الصادرات الزراعية تعد ثاني أكبر مصدر للدخل القومي المصري حاليًا من النقد الأجنبي، وذلك وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة.