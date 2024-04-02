الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

البرج الأيقونى.. تحفة معمارية تُلامس عنان السماء فى قلب العاصمة الإدارية

البرج الأيقوني
البرج الأيقوني

في قلب العاصمة الإدارية الجديدة ينتصب البرج الأيقوني شامخًا كتحفة معمارية تلامس عنان السماء بارتفاعه الذي يبلغ 394 مترًا، ويعد أطول برج في مصر وإفريقيا، ورمزًا للتقدم والازدهار الذي تشهده الجمهورية الجديدة.

التصميم

يتمتع البرج الأيقوني بتصميم فريد مستوحى من الحضارة المصرية القديمة، حيث يُشبه المسلة الفرعونية في شكله، مع واجهة زجاجية عاكسة تضفي عليه لمسة عصرية، ويتكون البرج من 78 طابقًا، وتضم مساحة إجمالية تبلغ 7.1 مليون متر مربع.

الاستخدامات

يضم البرج الأيقوني مزيجًا من الوحدات الإدارية والسكنية والتجارية، بما في ذلك:

مكاتب إدارية: يوفر البرج مساحات مكتبية فاخرة للشركات والمؤسسات، مع إطلالات بانورامية خلابة على العاصمة الإدارية.

وحدات سكنية: يضم البرج شققًا فاخرة بمساحات متنوعة، مصممة بأعلى معايير الجودة والراحة.

فنادق فخمة: يضم البرج فندقين من فئة الخمس نجوم، يقدمان خدمات ضيافة راقية للزوار.

مناطق تجارية: يضم البرج مركزًا تجاريًا ضخمًا يضم العديد من المتاجر والعلامات التجارية العالمية.

مميزات البرج

ارتفاعه الشاهق: البرج الأيقوني أطول برج في مصر وإفريقيا، ما يمنحه إطلالات بانورامية خلابة على العاصمة الإدارية.

تصميمه الفريد: يتميز البرج بتصميم فريد مستوحى من الحضارة المصرية القديمة، مع واجهة زجاجية عاكسة تضفي عليه لمسة عصرية.

موقعه المتميز: يقع البرج في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، بالقرب من العديد من المعالم الهامة مثل النهر الأخضر والحي الدبلوماسي.

الخدمات المتكاملة: يوفر البرج جميع الخدمات والمرافق اللازمة للسكان والزوار، بما في ذلك الأمن والمراقبة والخدمات الترفيهية.

أفريقيا البرج الأيقوني العاصمة الإدارية الحضارة المصرية القديمة المسلة الفرعونية النهر الأخضر الحي الدبلوماسي

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