5 أطعمة صحية تعالج الشعور بالتوتر والقلق

غالبًا ما يبحث الأشخاص عند شعورهم بالتوتر عن شيء يهديء من أعصابهم، ولكن يأتي الأمر بصورة عكسية عندما يضيفون إلى وزنهم المزيد من السعرات الحرارية التي تؤثر على مزاجهم.

سواء كانت شريحة من الحلوى أو الشيكولاتة أو قطعة من السمبوسة المقلية أو قطعة من البسكويت المقرمش، فإن هذه الوجبات الخفيفة التي تشعرك بالسعادة قد تحسن الحالة المزاجية للحظة أو اثنين، ولكنها تبلد الحواس، مما يؤدي إلى زيادة مستويات التوتر لديك بدلًا من تهدئتك لمواجهة التحدي الذي ينتظرك.

وحسب موقع Hindustan times، فإذا كنت تبحث عن مثل هذه الأطعمة المريحة خلال يوم شديد التوتر، فمن المحتمل أن تقلق بشأن زيادة وزنك على المدى الطويل، لتسهيل يومك، من المهم اختيار وجباتك الخفيفة بعناية وتضمين الأطعمة الغنية بالمغذيات سواء كانت لوز أو توت أو زبادي يوناني، هذه الأطعمة لن تتغلب على التوتر فحسب، بل ستحافظ أيضًا على مستويات الطاقة لديك مرتفعة.

يقول الدكتور روهيني باتيل، استشاري التغذية: "باعتباري أخصائي تغذية، كثيرًا ما أنصح مرضاي بتجنب تناول الطعام الناتج عن التوتر، وخاصة تناول الوجبات السريعة، وبدلًا من ذلك، أوصي بالاحتفاظ بالفواكه وحفنة من اللوز بالقرب من متناول اليد، فيجب أن نحول تركيزنا من مجرد تناول الوجبات الخفيفة إلى تناول وجبات خفيفة صحية".

أفضل الأطعمة التي تساعد على التغلب على التوتر:

يشارك الدكتور باتيل خمسة أطعمة يمكن أن تخفف من التوتر وتعزز الاسترخاء وهي كالتالي.

1- الموز:

في المرة التي تشعر فيها بالإرهاق، فكر في تناول الموز، فالموز مليء بالعناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد في تهدئة أعصابك، حيث يحتوي الموز على البوتاسيوم، الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم ويحافظ على ثبات وظائف القلب، حتى أثناء المواقف العصيبة، بالإضافة إلى ذلك فهي وجبة خفيفة مريحة ويمكنك أخذها إلى أي مكان.

2- اللوز:

يلعب اللوز دورًا حاسمًا في مكافحة التوتر بسبب محتواه الغذائي الغني، فهو مليئ بالمغنيسيوم، الذي يعزز الاسترخاء ويساعد على مكافحة التوتر، بالإضافة إلى ذلك، فإن محتواه العالي من فيتامين E يعمل كمضاد للأكسدة، مما يحمي الجسم من الآثار الضارة للجذور الحرة الناجمة عن الإجهاد، يمكن أن تكون تناول حفنة من اللوز يوميًا طريقة مريحة وفعالة لتخفيف التوتر.

3- الشاي الأخضر:

إن احتساء كوب من الشاي الأخضر يمكن أن يشعرك وكأنك تعانق جسمك من الداخل، حيث يحتوي الشاي الأخضر على حمض أميني يسمى L-theanine، والذي ثبت أنه يعزز الاسترخاء ويقلل مستويات التوتر، لذا، بدلًا من تناول فنجان ثالث من القهوة عندما تشعر بالإرهاق، فكر في تحضير كوب مهدئ من الشاي الأخضر بدلًا من ذلك.

4- التوت والفواكه الموسمية:

يعد تناول التوت والفواكه الموسمية من الخيارات المفيدة أيضًا. فهي غنية بفيتامين C الذي يساعد على مكافحة التوتر، البرتقال والجريب فروت والبطيخ والفراولة والتوت هي الفواكه الأنسب، كما أنها مليئة بمضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل التوتر والقلق، كما أنها تعزز مزاجك، مما يجعلك تشعر بالخفة والانتعاش.

5- المحار:

يعد المحار خيارًا رائعًا لتناول الوجبات الخفيفة، فهو مليء بالمغذيات الدقيقة مثل الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم ويحتوي أيضًا على مركبات مضادة للأكسدة مثل حمض الغاليك والإبيكاتشين مما يقلل الالتهاب ويحمي من الإجهاد والحالات الصحية الأخرى.

6- الزبادي اليوناني:

هل تعلم أن صحة أمعائك يمكن أن تؤثر على مستويات التوتر لديك، وهنا يأتي دور الزبادي اليوناني، فهو غني بالبروبيوتيك، ويعزز التوازن الصحي للبكتيريا في أمعائك، مما يمكن أن يساعد في تقليل مشاعر التوتر والقلق، استمتع بها كوجبة خفيفة.

من خلال تناول هذه الأطعمة، يمكنك تغذية جسمك وعقلك، مما يجعلك تشعر بالهدوء والسعادة والمرونة في مواجهة تحديات الحياة.