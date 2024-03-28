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أفكار فطار رمضان 2024.. طريقة عمل كمونية اللحم في المنزل بوصفة سهلة

كمونية اللحم
كمونية اللحم

مع بداية الثلث الثاني من شهر رمضان 2024، يبدأ الكثيرون بالبحث عن أفكار إفطار شهر رمضان 2024، للتجديد والتغيير، حيث سيحتاج طعام الإفطار لأن تتوافر فيه جميع العناصر الغذائية اللازمة لجسم الإنسان، بما لا يؤثر على كمية الفيتامينات بالجسم، خاصة مع ساعات الصيام الطويلة.

طريقة عمل الكمونية باللحـم

في هذا الصدد، يرصد "الدستور" طريقة عمل كمونية اللحم بطريقة سهلة ولذيذة، وأفكار إفطار شهر رمضان.

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مقادير الكمونية باللحـم

اللحم: كيلو من اللحم مقطع مكعبات متوسطة.

الثوم: ٢ ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

عصير الطماطم: ٣ كوب عصير طماطم.

الفلفل: ١ ثمرة  فلفل أخضر مقطع.

الزبدة: ٢ ملعقة كبيرة زبدة.

الزيت: ٢ ملعقة كبيرة زيت نباتي .

الصلصة: ٢ ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

الكمون: ٢ ملعقة صغيرة كمون.

الفلفل الاسود : 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

الملح: حسب الرغبة.

بهارات اللحم: 1 ملعقة صغيرة بهارات لحم.

البابريكا: 1 ملعقة كبيرة بابريكا.

الشطة: حسب الرغبة.

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طريقة تحضير الكمونية باللحـم

الخطوة الأولى:
في البداية، نقوم بوضع وعاء على النار ثم نقوم بوضع الزبدة والزيت، ثم تضاف لها قطع اللحم ونقلبها جيداً حتى تتحمر، ويصبح لونها ذهبياً، بعد ذلك يضاف الثوم، والفلفل الأخضر الي اللحم ويقلب لدقيقتين.
الخطوة الثانية:
نقوم باضافة عصير الطماطم والصلصة والبهارات، والكمون، والفلفل الأسود والبابريكا على الخليط، ونقلب المكونات جيداً حتى تتجانس وتترك حتى تغلي.

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الخطوة الثالثة:
يضاف كوبين من الماء الساخن، وتحرّك المكونات وتترك حتى تغلي جيدا ثم نقوم بتهدئة النار تماما، بعد ذلك نوم بترك الوعاء على النار لمدة نصف ساعة ويقلب جيدا، ثم نوم باضافة الملح على الكمونية عندما يطري اللحم، ويقلب مرة أخرى ويترك حتى ينضج اللحم جيدا.

الخطوة الرابعة:
بعد التأكد من النضج يُمكن إدخالها إلى الفرن في طاجن لمدة ربع ساعة، أو تقديم الطبق مباشرة مع الخبز، أو الأرز البسمتي والسلطة الخضراء ويمكن تقديمها بجانب سلطة الحمص وسلطة الطحينة والمخلل.

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