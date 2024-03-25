أفكار فطار رمضان 2024.. طريقة عمل الكبسة باللحمة في المنزل بطريقة سهلة ولذيذة

مع بداية الثلث الثاني من شهر رمضان 2024 يبدأ الكثيرون بالبحث عن أفكار إفطار شهر رمضان 2024، للتجديد والتغيير، حيث يحتاج طعام الإفطار لأن تتوافر فيه جميع العناصر الغذائية اللازمة لجسم الإنسان، بما لا يؤثر على كمية الفيتامينات بالجسم، خاصة مع ساعات الصيام الطويلة.

طريقة عمل الكبسة باللحمة

وفي هذا الصدد، يرصد "الدستور" طريقة عمل الكبسة باللحمة بطريقة سهلة ولذيذة، وأفكار لإفطار شهر رمضان.

مكونات الكبسة باللحمة

اللحم: كيلو من اللحم مقطع قطع كبيرة.

الارز: 4 أكواب من أرز البسمتي طويل الحبة.

الشوربة: 8 أكواب من شوربة اللحمة.

البصل: عدد 2 من البصل المفروم.

الجزر: ربع كوب من الجزر مبشور.

الطماطم: 3 ثمرات من الطماطم المهروسة وبعض حبات من الطماطم الشيري.

الصلصة: نصف كوب من صلصة الطماطم.

الثوم: 1 ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

الماء: 8 أكواب من الماء.

الفلفل: عدد 2 من الفلفل المفروم.

الزيت: 1 ملعقة كبيرة من الزيت.

الزبدة: ملعقة من الزبدة.

البهارات:

أوراق لورا.

قرفة.

فلفل أسود.

ملح.

الكمون.

الكزبرة الناشفة.

الكركم.

طريقة تحضير كبسة اللحمة في المنزل بطريقة سهلة ولذيذة



الخطوة الأولى

في وضع الزيت النباتي في وعاء كبير، ثم بعد دقيقتين يتم إضافة البصل والثوم، ويقلب الوعاء جيدًا حتى يصبح لونهما ذهبيًا، فهذا يساعد في إضافة المذاق الشهي للوصفة.

الخطوة الثانية

يتم وضع القرفة، القرنفل، ورق الغار ويقلب لمدة دقيقة، ثم وضع الفلفل والجزر ويتم التقليب حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض، ثم بعد ذلك نضع الكمون، الكزبرة، الفلفل الأسود، والملح، والكركم ويقلب الوعاء لمدة دقيقتين.

الخطوة الثالثة

نضع اللحم مع التقليب بين الحين والأخر، ثم ضع الطماطم وتركه لمدة عشر دقائق، ثم أضف الماء الدافئ وصلصة الطماطم ويحرك الخليط جيدًا، ثم يغطي الوعاء، تترك المكونات على نار هادئة حتى ينضج اللحم.

الخطوة الرابعة

بعد ذلك نقوم بتحضير أرز الكبسة في قدر بعد تسوية اللحم، من خلال إضافة الأرز ثم توضع فوقه مرقة اللحم المحضرة مسبقًا والملح وبهارات الأرز.



الخطوة الخامسة

تترك المكونات حتى ينضج الأرز فقد يستغرق الأمر ربع ساعة، ثم أضف الفلفل الأسود وقلبه جيدًا، بعد ذلك يوضع الأرز وفوقه اللحم الناضج في طبق التقديم، ويمكن تزينها باللوز المحمص لتصبح كبسة اللحم جاهزة للتقديم.