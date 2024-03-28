وصفات العيد| طريقة تحضير صينية الرقاق باللحمة المفرومة على طريقة نجلاء الشرشابى

طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة من أكثر الوجبات بحثًا خلال شهر رمضان والأكثر إقبالًا خلال عيد الفطر أيضًا، لذلك تصدر البحث عن طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة بوصفة الشيف نجلاء الشرشابي محركات البحث في مصر، هناك صعوبة كبيرة في تحضير الرقاق الناشف باللحمة المفرومة، وهو على عكس وصفات الجلاش باللحمة المفرومة، الجلاش عبارة عن طبقات من العجينة المرنة التي يمكن رصها بسهولة في الصينية، بينما الرقاق الناشف يكون قاسيًا ويصعب تكسيره ورصه.

طريقة عمل صينية الرقاق باللحمة المفرومة

في إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات للقراء نقدم لكم في التقرير التالي، طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة وصفة أخرى لتحضيره من الشيف الشربيني، ووصفة أخرى من الشيف نجلاء الشرشابي بخطوات سهلة.

مكونات الرقاق باللحمة المفرومة:

- 8 شرائح من الرقاق الناشف

- 4 ملاعق كبيرة من الزبدة المذابة

- ملعقة صغيرة من بيكنج بودر

- لحمة مفرومة ومعصجة

وبالنسبة لخليط الرقاق:

- لتر من الشوربة الساخنة

- 2 كوب من الحليب

- مكعب من المرقة

- ملح وفلفل أسود

- قشطة بلدية للتزيين

طريقة تحضير الرقاق باللحمة المفرومة على طريقة نجلاء الشرشابي

- يُوضع الحليب ومكعب المرقة والبيكنج بودر في صينية ذات حواف مرتفعة مع الشوربة.

- يُترك خليط الشوربة على النار حتى يغلي، ثم يُتبل بالملح والفلفل الأسود.

- تُبطن صينية مناسبة بالزبدة المذابة حتى لا يلتصق الرقاق فيها.

- تُوضع شريحة الرقاق في صينية خليط الشوربة، ويرفع سريعا ثم يُوضع في الصينية الأخرى.

- تُكرر هذه الخطوات مع باقي شرائح الرقاق حتى توضع في الشوربة، ثم تُرص في الصينية طبقات فوق بعضها.

- بين كل طبقة وأخرى من الرقاق يُوضع قليل من الزبدة.

- بعد وضع أربع شرائح من الرقاق، يُوضع اللحمة المفرومة المعصجة ويُفرد على كامل الصينية.

- تُوضع باقي شرائح الرقاق المبللة بخليط الشوربة فوق طبقة اللحمة المفرومة.

- يُوضع مغرفتان من خليط الشوربة على صينية الرقاق، ثم تُوضع قليل من القشطة على وجهها.

- تُوضع صينية الرقاق في الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 20 دقيقة حتى يأخذ لونًا ذهبيًا.

طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة للشيف الشربيني

في هذه الوصفة، سنتعلم طريقة عمل الرقاق الناشف باللحمة المفرومة من خلال مطبخ الشيف شربيني وذلك باستخدام المكونات التالية واتباع الخطوات التالية:

- رقاق ناشف

- لحمة مفرومة

- جزر مبشور

- طماطم مبشورة

- فلفل رومي

- بصل

- ثوم مفروم

- ملح وفلفل أسود

- قرفة

- زنجبيل

- بهارات

- شوربة لحمة

- لبن

- سمنة

طريقة التحضير صينية الرقاق باللحمة المفرومة على طريقة الشيف شربيني

1. يسخن السمن في مقلاة على النار ويضاف البصل المفروم ويقلى حتى يذبل.

2. يضاف اللحم المفروم إلى البصل ويقلب جيدا.

3. يتبل اللحم المفروم بالملح والفلفل الأسود ويضاف إليه الطماطم المبشورة، الجزر، الفلفل، والثوم.

4. يضاف البهارات، القرفة، والزنجبيل إلى اللحم المفروم ويترك جانبا حتى يهدأ.

5. يوضع الحليب البارد والسمنة في بولة كبيرة مع الشوربة الساخنة ويقلب جيدا.

6. تبطن الصينية بالسمنة وتبلل شرائح الرقاق بخليط الشوربة والحليب وترص في الصينية.

7. يكرر هذا الخطوة بوضع 4 طبقات من الرقاق المبلل ثم يضاف حشوة اللحم المفروم مع الضغط على الطبقات بالملعقة.

8. توضع باقي طبقات الرقاق المبلل بالشوربة أعلى الحشوة، ثم تضاف مغرفة من خليط الشوربة والحليب أعلى الصينية.

9. يوضع ملعقة من السمن على وجه صينية الرقاق ويتم وضعه في الفرن حتى ينضج.

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