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منوعات

جدول مشروبات رمضان.. طريقة عمل عصير الافوكادو بالجرجير والحليب

عصير الافوكادو بالجرجير
عصير الافوكادو بالجرجير والحليب

تقدم الدستور خلال شهر رمضان الكريم، مجموعة من الوصفات الصحية وكذلك المشروبات الصحية المحتلفة عن المشروبات التقليدية خلال شهر رمضان، فنقدم لك مجموعة من الوصفات والمشروبات التي يمكن تنفيذها خلال شهر رمضان وتساعد فى الحصول على قيمة غذائية عالية.

طريقة عمل عصير الافوكادو بالجرجير والحليب

ونوفر خلال شهر رمضان مجموعة من الوصفات اللذيذة والصحية فى الوقت نفسه ونقدم طريقة  وصفة عصير الافوكادو بالجرجير والحليب.

المكونات:

  • جرجير
  • افوكادو
  • حليب
  • عسل حسب الرغبة

الطريقة:

  • اخلطى المكونات كلها معا فى الخلاط
  • ضعي المشروب فى كوب التقديم.

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فوائد صحية للأفوكادو

الأفوكادو فاكهة فريدة من نوعها لأنها منخفضة الكربوهيدرات وغنية بالدهون، ويحتوي نصف ثمرة الأفوكادو على 8.5 جرام فقط من الكربوهيدرات ويوفر ما يقرب من 30 جرامًا من الدهون الصحية، مما يجعل الأفوكادو خيارًا ذكيًا للفاكهة لأولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات، ويحتوي الأفوكادو بشكل خاص على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة، والتي ثبت أنها تفيد مرضى السكري، وأظهرت مراجعة أجريت عام 2016 لـ 24 دراسة أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة ارتبطت بتحكم أفضل في نسبة السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 مقارنة بالأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات أو الدهون المتعددة غير المشبعة.

الأفوكادو غني أيضًا بالألياف، والتي يمكن أن تخفف من ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد الوجبة، تعد الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف خيارًا جيدًا للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2، حيث تم ربط الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف بالتحسينات في التحكم في نسبة السكر في الدم، ووزن الجسم، ومستويات الدهون في الدم، وعلامات الالتهاب لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع.

عندما يتعلق الأمر بالبحث عن الأفوكادو على وجه التحديد، فقد ثبت أن تناول الفاكهة يساعد في تعزيز مستويات السكر في الدم والأنسولين بشكل صحي. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن العديد من الدراسات التي تبحث في الآثار الصحية للأفوكادو، بما في ذلك تأثيرها على مستويات السكر في الدم، تم تمويلها من قبل مجلس هاس للأفوكادو، الذي يعمل على تعزيز شعبية الأفوكادو.

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