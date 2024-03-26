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جدول مشروبات رمضان.. طريقة عمل مشروب التوت الأحمر وفوائده للجسم

مشروب التوت الأحمر
مشروب التوت الأحمر

تقدم الدستور خلال شهر رمضان الكريم، مجموعة من الوصفات الصحية وكذلك المشروبات الصحية المحتلفة عن المشروبات التقليدية خلال شهر رمضان، فنقدم لك مجموعة من الوصفات والمشروبات التي يمكن تنفيذها خلال شهر رمضان وتساعد فى الحصول على قيمة غذائية عالية.

جدول مشروبات رمضان.. طريقة عمل مشروب التوت الأحمر وفوائده للجسم   

ونوفر خلال شهر رمضان مجموعة من الوصفات اللذيذة والصحية فى الوقت نفسه ونقدم طريقة  وصفة عصير التوت الاحمر بالنعناع الصحي والمغذي شكل مختلف تماما.

ديتوكس التوت الأحمر والنعناع والجريب فروف

مكونات مشروب التوت الأحمر

نعناع

ماء

جريب فروت 

طريقة عمل مشروب التوت الأحمر

فى الخلاط الكهربائي ضعي المكونات معا مع اضافة الماء

اضربي المكونات معا جيدا حتي يتم مزجهم معا.

ضعي العصير فى اكواب التقديم ويمكنك وضع العسل النحل للتحلية.

 ويحتوي المشروب على قيمة غذائية عالية حيث يوجد به عدد ضخم من الفوائد الصحية وذلك لاحتوائه على الكثير من الفوائد فيحتوي، التوت الأحمر  على مواد البوليفينول اللى بتساعد على إزالة السموم المتراكمة في الجسم، وكمان النعناع الغني بالمواد المضادة للاكسدة.

اما عن الجريب فروت يساعدك على فقدان وزنك:

 يساعدك الجريب فروت على فقدان الوزن والتحكم فيه إذا تناولته كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن. يعتبر محتوى الألياف والماء الموجود في الجريب فروت مثاليًا لفقدان الوزن.

كوب واحد من الجريب فروت، مقسم مع العصير، يحتوي على حوالي 3.7 جرام من الألياف، وتساعدك الألياف على إنقاص الوزن عن طريق إضافة كميات كبيرة إلى وجباتك، مما يجعلك تشعر بالشبع لفترات طويلة. تنصح المعاهد الوطنية للصحة (NIH) بأن تستهلك النساء 25 جرامًا من الألياف يوميًا ويأكل الرجال 38 جرامًا.

جدول مشروبات رمضان.. مشروب يقلل من التهابات الجسم ويعزز المناعة

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الجريب فروت مصدر غني بفيتامين C، بحوالي 71.8 ملليغرام لكل حصة. فيتامين C هو أحد مضادات الأكسدة، مما يساعد على منع تلف الخلاي.

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