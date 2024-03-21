الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز

الصحة

وصفة صحية.. طريقة تحضير مشروب الشوفان بالفواكه خلال دقائق فى رمضان

جريدة الدستور

تقدم "الدستور" خلال شهر رمضان الكريم، مجموعة من الوصفات الصحية وكذلك المشروبات الصحية المحتفلة عن المشروبات التقليدية خلال شهر رمضان، وتساعد فى الحصول على قيمة غذائية عالية.

ونوفر خلال شهر رمضان مجموعة من الوصفات اللذيذة والصحية فى الوقت نفسه ونقدم طريقة عمل مشروب الشوفان بالفواكه الذي يمكن استخدامه فى الكثير من الوصفات الصحية.

 طريقة عمل  مشروب الشوفان بالفواكه

المكونات 

دقيق شوفان

حليب 

فراولة 

موز 

مانجة 

توت احمر

عسل ابيض 

مكسرات

طريقة التحضير

• ضعي المكونات كلها في الخلاط الكهربائي ثم اخلطي المكونات كلها معا جيدا.

• أضيفي العسل الأبيض في وعاء التقديم.

مشروب الفراولة المغذي ببذور الشيا

نقدم خلال شهر رمضان مجموعة من الوصفات اللذيذة والصحية، ومنها طريقة مشروب عصير الفراولة ببذور الشيا، بشكل مختلف تماما.

المكونات

فراولة 

بنجر 

ماء 

بذور شيا 

عسل

الطريقة:

ضعي المكونات كلها معا في الخلاط واخطيهم جيدا.

ومن فوائد بذور الشيا أنها على نسبة عالية من أوميغا 3 الذي يعمل على زيادة الذكاء ومقاومة السرطان وتقليل الكوليسترول الضار. بذور الشيا تحتوي على 18% من حاجة الجسم اليومية من الكالسيوم. بذور الشيا مفيدة جدا لصحة القلب حيث تحسن من ضغط الدم وتزيد نسبة.

 أبرز فوائد الفراولة

اما عن فوائد الفراولة، فتساعد في تنظيم السكر في الدم خاصة لمرضي السكر إلى جانب ذلك لها دور هام في القضاء على مستويات الكوليسترول السيء في الجسم، كما تساعد في تنظيم الدورة الدموية داخل الجسم، كما تساعد في رفع كفاءة الجهاز المناعي وبالتالي عدم التعرض للإصابة بالأمراض.

أما عن فوائد عسل النحل، فيعتبر من أقوى المضادات الحيوية للجسم، كما يساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي والتخلص من الإمساك .

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