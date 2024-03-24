مشروبات السوايسة في رمضان.. إقبال كبير على العرقسوس والخروب والتمرهندى

تشهد محافظة السويس في كل عام مع بداية شهر رمضان إقبال كبير على شراء المشروبات الرمضانية مثل العرقسوس والسوبيا والتمر هندى والخروب.



ويقول محمد عاطف، صاحب أحد محالّ العصائر في السويس، أن الإقبال على عصير القصب خلال شهر رمضان يتراجع بشكل ملحوظ كما أن الإقبال قبل الإفطار يكون على العرقسوس والتمر الهندي والسوبيا والكردكديه والدوم والخروب، تحتل هذه المشروبات مكانة متقدمة عند الصائمين.



ويقول أحد أصحاب محالّ العصير إن الاستعدادات تبدأ كل يوم ليلا لإعداد المشروبات الرمضانية التي تحتاج وقتا للإعداد مثل العرقسوس والتمر الطبيعي، حيث يتم النقع وقت كاف للوصول لأفضل نتيجة.

أما عصائر الفواكه فيتم تجهيزها صباح كل اليوم لتكون طازجة مثل الفراولة والبرتقال والعصائر المضاف لها الحليب.

الاقبال يزداد قبل الافطار

ويذكر محمد عاطف أن المشروبات موجودة طوال اليوم إلا أن الاقبال والزحام يبدأ بعد صلاة العصر ويزداد تدريجيا حتى قبل اذان المغرب بدقائق.

ويوضح عاطف لـ"الدستور" أن عصير القصب يعود لمكانته أول أيام عيد الفطر، حيث اعتاد أهل السويس الانتهاء من صلاة العيد والتوجه لأقرب معصرة قصب لتناول كوب أو اثنين بعد العطش الذي حل بهم من كثرة التكبير.



ويتجاهل الكثير من الناس تناول مشروب العرقسوس سواء كان ذلك في شهر رمضان رمضان المبارك أو غيره ولكن لا يدركون فوائده الكبيرة التي يضمها هذا المشروب، فهو يحتوي على سعرات حرارية عالية جدا من شأنها أن تفتح الشهية، وتحسن عملية الهضم وتقلل من أعراض التهاب المعدة.



كما يعتبر شراب الخروب البارد من المرطبات في شهر رمضان وفي الصيف بشكل عام، كما أنه يعمل على إدرار البول، ومقو عام للمعدة بالإضافة إلى أنه يعمل أيضا على علاج القولون العصبي، وقد ينشط أيضا إفراز المرارة، وينشط حركة الأمعاء

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