كل ما تريد معرفته عن مرض الكلى السكرى

يعد مرض الكلى السكري، المعروف أيضًا باسم “اعتلال الكلى السكري”، هو أحد المضاعفات الخطيرة لمرض السكري الذي يؤثر على الكلى ويوصف بأنه "القاتل الصامت".

ويكون السبب الرئيسي لهذه الحالة الصحية هو ارتفاع مستويات السكر في الدم باستمرار مع مرور الوقت، مما قد يؤدي إلى تلف الكلى، والأوعية الدموية الصغيرة في الكلى. ويؤدي هذا الضرر إلى انخفاض وظائف الكلى وتندب أنسجة الكلى.

وفي مقابلة مع “HT Lifestyle”، قال الدكتور روجو غالا، استشاري أمراض الكلى وطبيب زراعة الكلى: “أحد الأعراض المبكرة لمرض الكلى السكري هو البيلة البروتينية، وهو وجود البروتين في البول، وتشمل الأعراض الشائعة الأخرى تورم الساقين أو الوجه، والتعب، وانخفاض الشهية. ومع تقدم المرض، قد يعاني الأفراد من ارتفاع ضغط الدم وفقر الدم بسبب انخفاض وظائف الكلى".

ووفقا له، فإن معدل انتشار مرض الكلى المزمن بين الناس المصابين بالسكري يصل إلى 30-40٪، ويسمى بمرض الكلى السكري.

وفي شرحه لأهمية الوقاية من مرض الكلى السكري، قال الدكتور روجو غالا: “إن الوقاية من مرض الكلى السكري أمر بالغ الأهمية لأنه من المضاعفات الخطيرة لمرض السكري والتي قد تهدد الحياة”.



وأوضح أنه بمجرد أن تتضرر الكلى، فإن قدرتها على تصفية الدم بشكل صحيح تتعرض للخطر، مما يؤدي إلى تراكم النفايات والسوائل في الجسم، وهذا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، واحتباس السوائل، وحتى الفشل الكلوي.

وتابع: “قد يكون علاج مرض الكلى السكري أمرًا صعبًا وغالبًا ما يتطلب تدخلات مكثفة مثل غسيل الكلى أو حتى زرع الكلى، وإن التركيز على الوقاية من خلال الإدارة السليمة لمستويات السكر في الدم وضغط الدم والكوليسترول يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بهذه الحالة المنهكة".

وأكد أن اتخاذ خطوات استباقية للوقاية من مرض الكلى السكري لا يساعد في الحفاظ على وظائف الكلى فحسب، بل يحسن أيضًا نوعية الحياة للمصابين بالسكري.

واضاف الدكتور روجو غالا: “يتضمن علاج مرض الكلى السكري عادةً نهجًا متعدد الأوجه يركز على التحكم في مستويات السكر في الدم، وإدارة ضغط الدم، والحد من تطور تلف الكلى، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مراحل أكثر تقدمًا من مرض الكلى السكري، وقد يشمل العلاج غسيل الكلى أو حتى زرع الكلى، هذه التدخلات يمكن أن تساعد في دعم وظائف الكلى”.



التدابير الوقائية من مرض الكلى السكري

وهناك بعض التدابير الوقائية من هذا الأمر، أبرزها مراقبة مستويات السكر في الدم بانتظام وهو أمر بالغ الأهمية في إدارة مرض الكلى السكري، حيث يمكن أن تساعدك المراقبة المستمرة على تحديد أي ارتفاع أو انخفاض في مستويات السكر في الدم واتخاذ الخطوات اللازمة لإبقائها ضمن النطاق المستهدف.

بالإضافة إلى الحفاظ على مستويات HbA1c لديك أقل من 7% لتقليل خطر تلف الكلى والمضاعفات المرتبطة بمرض السكري.

وانتبه جيدًا لنظامك الغذائي عن طريق اختيار الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقول.

وقلل من تناول الأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية والوجبات عالية الصوديوم لأنها يمكن أن تؤدي إلى تفاقم وظائف الكلى وتؤدي إلى زيادة الوزن.

ويعد البقاء نشيطًا بدنيًا أمرًا أساسيًا في إدارة كل من مرض السكري وأمراض الكلى. تساعد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام على تحسين الدورة الدموية وخفض ضغط الدم والتحكم في مستويات السكر في الدم بشكل فعال.

وأيضا قم بدمج التمارين مثل المشي أو ممارسة الرياضة أو السباحة أو ركوب الدراجات في روتينك لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا لتعزيز الصحة العامة وتقليل تطور مرض الكلى السكري.