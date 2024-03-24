جمعية الهلال الأحمر تقدم نصائح لمرضى الكلى وجرثومة المعدة

قدمت جمعية الهلال الأحمر المصري عددًا من النصائح لمرضى الكلى، وارتجاع المريء، وجرثومة المعدة.

مرضى الكلى

وأكدت الجمعية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه لا بد من استشارة الطبيب المعالج حول إمكانية الصيام لتجنب الآتي:-

- التعرض لدرجات الحرارة العالية التي يصاحبها فرط تعرق وجفاف شديد.

- ترطيب الكلى أثناء فترة الإفطار من خلال تناول الكثير من الماء والسوائل.

- المتابعة الدورية للمريض خلال الشهر بأكمله في حالة موافقة الطبيب على صيامه.

- الحرص على تناول الفواكه والخضار الطازجة خاصة الغنية بالألياف، وتجنب الفواكه والخضار الحمضية.

- شرب الماء الكافي بكميات مناسبة على فترات متقاربة بين وجبة الإفطار ووجبة السحور.



ارتجاع المرىء

أما مرضى ارتجاع المرىء، فأكدت ضرورة:-

تقسيم وجبة إفطار رمضان إلى وجبات أصغر لتجنّب الغثيان والقيء وعسر الهضم.

تجنّب النوم بعد السحور أو الإفطار مباشرة، لأن ذلك يؤدي إلى زيادة الأعراض عند مرضى الارتداد المعدي المريئى والقرحة.



جرثومة المعدة

أشارت إلى ضرورة تقسيم وجبة الإفطار إلى وجبتين صغيرتين، لأن تناول الطعام بكميات كبيرة يؤدي إلى زيادة أعراض جرثومة المعدة، بالإضافة إلى تجنب تناول الأطعمة الحمضية، مثل الطماطم والبرتقال، مع ضرورة عدم عصر الليمون على الشوربة، كما ينصح بمراجعة الطبيب لوصف عدد من الأدوية التي تخفف أعراض المرض، خصوصًا حرقة المعدة، كذلك تجنب تناول الأطعمة الحارة، أو الحامضة، أو الغنية بالدهون، والحد من تناول المشروبات الغازية.

المسنون

أما المسن، فأشارت إلى أنه يجب التوقف فورا عن الصيام واستشارة الطبيب في حال ظهور أي عرض صحي طارئ، مثل الدوار أو الجفاف أو التعرض لهبوط حاد في الضغط أو السكر، وحدوث تعارض بين أدويته المعتادة وساعات الصيام.

الغدة الدرقية

وتابعت أنه فيما يخص مرضى الغدة الدرقية، فلا بد أيضا من استشارة الطبيب قبل الصيام لأنه من الممكن أن يؤثر سلبا، لذلك لا بد من الالتزام بتعليمات الطبيب خلال فترة الصيام.