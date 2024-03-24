الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز

عالم

منظمة دولية توجه نداء عاجلًا لوقف الحرب على غزة

الحرب على غزة
الحرب على غزة

 أكدت منسقة المناصرة والاتصالات في منظمة "أكشن إيد" الدولية ريهام الجعفري، انهيار الوضع الصحي بشكل كامل في قطاع غزة، داعية لبذل المزيد من الجهود لوقف الحرب على غزة.

واستنكرت "الجعفري" ـ في مداخلة هاتفية مع قناة (القاهرة) الإخبارية اليوم (الأحد) ـ بشدة كل الانتهاكات الإسرائيلية بحق المنظومة الصحية في غزة، مشيرة إلى تعمد الاحتلال بتدمير جميع مستشفيات القطاع عن طريق منع إيصال المساعدات الطبية والغذائية والوقود إليها، مما أدى إلى عرقلة تقديم الخدمات المنقذة للحياة للمرضى والجرحى.

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وشددت المسئولة الدولية على رفضها القاطع للممارسات الإسرائيلية المنافية تمامًا لكل القوانين الدولية الإنسانية التي تنص على حماية المستشفيات والمراكز الطبية كونها ملاذات آمنة، ويجب ألا تتعرض لأي استهداف أثناء الحرب.

وأشارت إلى الصعوبات البالغة التي تواجه المنظمات الدولية والمحلية وتعرقل الدور المنوط بها وخدماتها للجرحى والمرضى في القطاع خاصة مع استمرار القصف والحرب على غزة، مطالبة بحشد إرادة دولية حقيقية وممارسة المزيد من الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة. 

وحذرت ريهام الجعفري، من عواقب عدم التدخل لإيقاف الحرب على غزة في ظل نقص المواد الغذائية والطبية وانتشار الأمراض المعدية وسوء التغذية بين الأطفال، واصفة في الوقت نفسه الأوضاع الراهنة في القطاع بـ"الكارثية". 

ومنظمة "أكشن إيد الدولية"، هى اتحاد عالمي يعمل مع ما يزيد على 41 مليون شخص يعيشون في أكثر من 72 من دول العالم الأكثر فقرًا.

 

التفاف كبير 

في سياق آخر، أكد القيادي بحركة فتح منير الجاغوب أن مشروع القرار الأمريكي بمجلس الأمن هو التفاف كبير على الموضوع الفلسطيني بغلاف إنساني، مشيرًا إلى أن قضيتنا ليست فقط التركيز على الموضوع الإنساني وتجاهل الوضع السياسي والحديث عن الدولة الفلسطينية. 
وقال الجاغوب- في مداخلة لقناة العربية الحدث الإخبارية- "إن الولايات المتحدة تقدم اقتراحات كثيرة ولكننا نريد أن نرى أفعالًا على أرض الواقع وليس أقوالًا فقط، نحن نريد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، وتطبيق ذلك على الأرض ومنع الاستيطان ووضع عقوبات عليه، ولا نريد الالتفاف والتضليل الذي تمارسه الولايات المتحدة في أفعالها".
وأضاف أن التصعيد الذي نشهده من قبل القوات الإسرائيلية ومحاصرة مستشفى ناصر وغلقه بالسواتر الترابية يدل على أن إسرائيل لا تريد أي اتفاق كل ما نشاهده فقط مماطلة من الجانب الإسرائيلي.
وكان مجلس الأمن الدولي قد فشل الجمعة الماضية في التصويت على مشروع قرار أمريكي بشأن غزة بعد استخدام روسيا والصين حق النقض "الفيتو".
ويدعو مشروع القرار الأمريكي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة إضافة إلى إبرام اتفاق بشأن الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

منسقة المناصرة أكشن إيد الوضع الصحي قطاع غزة غزة

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