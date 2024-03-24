الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"القومى للمرأة" ينفذ سلسلة تدريبات ريادة الأعمال لتمكين السيدات اقتصاديًا

مايا مرسي
مايا مرسي

يواصل المجلس القومي للمرأة، تنفيذ سلسلة تدريبات ريادة الأعمال لتمكين السيدات اقتصاديًا، بقرى محافظات كفرالشيخ والغربية ودمياط، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وتنفيذًا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.


يذكر أن برنامج ريادة الأعمال يستهدف تدريب السيدات على إدارة مشروعاتهن ويتضمن تعريف السيدات بمبادئ التخطيط، والتسويق، والمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالابتكار وتقييم الفرص وإدارة الوقت والمسئوليات وتحديد الأولويات، بالإضافة إلى شرح نموذج العمل التجاري وقواعد المحاسبة وخطوات تسجيل وترخيص أى مشروع جديد، كذلك التعرف على عدد من الجهات التى تقدم خدمات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتى يمكن للسيدات الاستفادة من خدماتها.

المجلس القومي للمرأة شريك إستراتيجي للنسخة الثالثة من قمة المرأة المصرية 3 مارس المقبل

 

المجلس القومي للمرأة السيدات قواعد المحاسبة ريادة الأعمال د المحاسبة

مواد متعلقة

جوتيريش يدعو لبناء مستقبل يُمكِّن العالم من التكيف مع الواقع المناخى المتغير

مدير منظمة الصحة العالمية يطالب بحماية مستشفيات غزة بموجب القانون الدولى الإنسانى

"بعد التسعير العادل للجنيه".. شركتا "الأهلى" و"مصر" للصرافة تجذبان حصيلة بقيمة 5.4 مليار جنيه

مسئول سعودى: هيئة شئون الحرمين تحرص على تقديم أفضل الخدمات لذوى الإعاقة

صحيفتان قطريتان: على المجتمع الدولى اتخاذ مواقف حاسمة لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى

"الخليج" الإماراتية: أبوظبى والقاهرة تسعيان لإنهاء الحرب فى غزة

الاتحاد الأوروبى يعرب عن قلقه البالغ إزاء الأعمال الاستفزازية فى بحر الصين الجنوبى

لليوم الـ37 على التوالى.. إقبال مكثف على منافذ "كلنا واحد"

الأكثر قراءة

زيارة جوتيريش رفح تكشف أكاذيب إسرائيل تجاه مصر.. ماذا يحدث فى المعبر؟

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة التاريخ الهجري

انفراجة جديدة وحل أكبر نقاط الخلاف.. ماذا حدث فى مفاوضات هدنة غزة؟

تمرد فى جيش الاحتلال.. متطرفو اليهود يثيرون أزمة كبرى بحكومة نتنياهو

بعد رأس الحكمة.. مصر تستقطب مليارات الدولارات في قطاع التعدين و100 ألف وظيفة

عاجل.. المقاومة الإسلامية فى العراق تقصف مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية بتل أبيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الطريق إلى هدنة الحرب فى غزة يغتالها العناد الإسرائيلى

د.أحمد الخميسى

أتذكرك

ماجد حبته

استعمال داعش فى روسيا

وائل لطفي

الصيد فى مياه الدراما

محمد عبدالعزيز

إعلانات المؤسسات الخيرية.. وليه لأ؟

علي سعدة

متي يجف فيضان الأقصى؟

د. منى حلمى

كيف أُنفِّذ وصية أمى؟

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية "٢- ٢"

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

تمرد فى جيش الاحتلال.. متطرفو اليهود يثيرون أزمة كبرى بحكومة نتنياهو

مفاوضات إسرائيل.. عودة مقيدة لـ 2000 نازح يوميا للشمال وبانتظار رد حماس

الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بمراجعة تعهد إسرائيل بعدم استهداف المدنيين