"القومى للمرأة" ينفذ سلسلة تدريبات ريادة الأعمال لتمكين السيدات اقتصاديًا

يواصل المجلس القومي للمرأة، تنفيذ سلسلة تدريبات ريادة الأعمال لتمكين السيدات اقتصاديًا، بقرى محافظات كفرالشيخ والغربية ودمياط، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وتنفيذًا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.



يذكر أن برنامج ريادة الأعمال يستهدف تدريب السيدات على إدارة مشروعاتهن ويتضمن تعريف السيدات بمبادئ التخطيط، والتسويق، والمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالابتكار وتقييم الفرص وإدارة الوقت والمسئوليات وتحديد الأولويات، بالإضافة إلى شرح نموذج العمل التجاري وقواعد المحاسبة وخطوات تسجيل وترخيص أى مشروع جديد، كذلك التعرف على عدد من الجهات التى تقدم خدمات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتى يمكن للسيدات الاستفادة من خدماتها.