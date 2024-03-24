الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه البالغ إزاء الأعمال الاستفزازية في بحر الصين الجنوبي

خفر السواحل الصيني: اتخذنا تدابير ضد سفن فلبينية في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء الأحداث التي وقعت أمس السبت في بحر الصين الجنوبي؛ حيث قال خفر السواحل الصيني إنه اتخذ تدابير ضد سفن فلبينية في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، بينما نددت الفلبين بهذه التحركات ووصفتها بـ"الاستفزازية وغير المسئولة".

مناورات خطيرة ومتكررة والعرقلة واستخدام خراطيم المياه من جانب سفن خفر السواحل الصينية



وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة، أن سلسلة المناورات الخطيرة المتكررة والعرقلة واستخدام خراطيم المياه من جانب سفن خفر السواحل الصينية والميليشيات البحرية ضد السفن الفلبينية المشاركة في مهام إعادة الإمداد تشكل استفزازا خطيرا ضد السفن الفلبينية. فهذه الأعمال تعرض حياة البشر للخطر وتقوض الاستقرار الإقليمي والأعراف الدولية وتهدد الأمن في المنطقة وخارجها.

احترام ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار



وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي يدعو إلى ضبط النفس والاحترام الكامل للقواعد الدولية ذات الصلة، من أجل ضمان الحل السلمي للخلافات وخفض التوترات في المنطقة. وينبغي احترام ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) وقرار التحكيم لعام 2016، بالإضافة إلى القواعد واللوائح الدولية الأخرى ذات الصلة المتعلقة بسلامة الحياة في البحر، في جميع الأوقات. ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، حظر استخدام القوة أو الإكراه، وحرية الملاحة.

وذكرت قوة العمل الفلبينية في بحر الصين الجنوبي - في بيان لها اليوم - أن أفعال الصين، والتي شملت استخدام مدافع المياه، أدت إلى "أضرار بالغة" وإصابة أفراد على متن قارب مدني تتمثل مهمته في إعادة تزويد القوات بالإمدادات.