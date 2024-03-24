الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

صحيفتان قطريتان: على المجتمع الدولى اتخاذ مواقف حاسمة لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى

غزة
غزة

أكدت صحيفتا (الشرق) و(الراية) القطريتان، اليوم الأحد، أهمية اتخاذ المجتمع الدولي مواقف حاسمة؛ لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وذكرت صحيفة (الشرق) - في افتتاحيتها، اليوم، تحت عنوان "استهداف منتظري المساعدات"- "أن جرائم الإبادة الإسرائيلية تستمر في حق الفلسطينيين، حيث استهدف الاحتلال مجموعة من السكان كانوا ينتظرون المساعدات بمدينة غزة؛ ما أدى إلى استشهاد 23 فلسطينيًا، وإصابة 23 آخرين، في مشهد مروع وبشع، حيث فتح الاحتلال النار تجاه مدنيين عزل ينتظرون أكياس الطحين والمساعدات، هذه الجرائم ضد الفلسطينيين تقع بكل وحشية على مرأى ومسمع العالم في ظل صمت رهيب يعد وصمة عار على جبين المجتمع الدولي".

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وأشارت إلى أهمية تحمل المجتمع الدولي المسئولية الكاملة عن جريمة الإبادة الجماعية وحرب التجويع والمجاعة التي تتعمق بشكل أكبر في قطاع غزة، وعن المجازر والجرائم التي يرتكبونها ضد المدنيين والأطفال والنساء يوميًا، والتي وصفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بـ"الكابوس الذي لا يتوقف".

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وفي افتتاحياتها تحت عنوان "القتل برغيف الخبز".. ذكرت صحيفة (الراية)، "أن إسرائيل تواصل قتل الفلسطينيين بشتى الطرق، منها ما وقع عند دوار الكويت جنوب شرق مدينة غزة، حيث استشهد 19 فلسطينيًا وأصيب 23 آخرون، ممن كانوا ينتظرون المساعدات، بعدما قام جيش الاحتلال بفتح نيران أسلحته تجاه الجوعى الذين كانوا ينتظرون أكياس الطحين والمساعدات في مكان بعيد لا يشكل خطورة على الاحتلال، ليصل جزء من الشهداء إلى مستشفى المعمداني، وبقي عدد منهم جثامينهم ملقاة على الأرض".

وأعربت الصحيفة، عن أسفها إزاء الصمت الدولي الذي يغمض عينيه عن كل ما يحصل في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، ليبلغ عدد الشهداء حتى الآن 32 ألفًا و142 شهيدًا، بالإضافة إلى إصابة 74 ألفًا و412 مصابًا، وفقًا لإحصائيات وزارة الصحة في غزة.

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