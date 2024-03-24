الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مسئول سعودى: هيئة شئون الحرمين تحرص على تقديم أفضل الخدمات لذوى الإعاقة

المسجد الحرام
المسجد الحرام

أكد مدير الإدارة العامة لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بالمسجد الحرام، ماهر السويهري حرص هيئة العناية بـشؤون الحرمين بالأشخاص ذوي الإعاقة عبر تخصيص أبواب وجسور ومصليات خاصة لهم.

وقال السويهري في تصريحات صحفية، "تعمل الهيئة العامة للعناية بشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تقديم أفضل الخدمات وأجودها للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث خصصت لهم المصليات والأبواب والمصاعد والعربات المجانية، فضلًا عن ترجمة خطب الجمعة بلغة الإشارة، وتخصيص شاشات إلكترونية لتوعيتهم وحوامل مرنة للمصاحف ومصاحف بطريقة برايل إلى جانب توفير دليل طبي للاطمئنان على صحتهم".

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وأوضح أن عدد مقدمي الخدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بالحرم المكي بلغ أكثر من 50 موظفًا تم تأهيلهم بصورة كبيرة للتعامل مع ذوي الإعاقة.

من جهتها، أعلنت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية اليوم الأحد، عن أنها نفذت أكثر من 7 آلاف جولة رقابية على المساجد والجوامع والمصليات النسائية في مدينة القصيم وذلك خلال الثلث الأول من شهر رمضان.
وذكرت قناة الإخبارية السعودية أن الجولات ركزت على مكبرات الصوت والتقيد بوقت رفع الأذان وخاصة أذان صلاة العشاء.

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تأتي الجولات الرقابية على المساجد والجوامع في إطار اكتمال الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لبيوت الله وزواره.

وكان المسجد النبوي قد شهد خلال الأيام العشرة الأول من شهر رمضان المبارك توافد المصلين والزوار، وحرصت الهيئة العامة للعناية بشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تقديم أرقى وأجود الخدمات لهم.

وزارة الشؤون الإسلامية ذوي الإعاقة مسؤول سعودي شؤون الحرمين الشؤون الإسلامية والدعوة المصليات النسائية السعودية

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