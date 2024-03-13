"شؤون الحرمين" تكشف عن خططها لراحة ضيوف الرحمن في رمضان

أعلنت هيئات رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الأجواء التعبدية الإيمانية لقاصدي وزائري الحرمين، من خلال إثراء التجربة الدينية، للمصلين والمعتمرين، الذين يفدون للمسجد الحرام لأداء المناسك وسط منظومة من الخِدْمَات الدينية المتكاملة لقاصدي وزائري الحرمين.



وأكد المشرف على شؤون الأئمة والمؤذنين والتوجيه والإرشاد برئاسة الشؤون الدينية عبدالله الصولي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء - أن خطط رئاسة الشؤون الدينية لموسم رمضان لهذا العام ماضية وفق المستهدفات المخطط لها، خصوصًا في جوانب محورية خدمة الضيف، وإثراء تجربة القاصدين والزائرين، وتهيئة الأجواء الإيمانية لقاصدي المسجد الحرام.

خطة وكالة المسجد النبوي لشهر رمضان

من جهته؛ أوضح وكيل رئيس الشؤون الدينية بالمسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري، أن خطة وكالة المسجد النبوي لشهر رمضان تقوم على الحوكمة والعمل المؤسسي المقنن، وهي تسير وفق المنطلقات المرسومة لها.

وأشار إلى حرص الرئاسة على التكامل والتناغم مع شركاء النجاح في منظومة العمل؛ لإنجاح موسم شهر رمضان المبارك، وتحقيق التميز والجودة، في إطار مستهدفات رئاسة الشؤون الدينية، ولتمكين المعتمرين من أداء العبادات في بيئة دينية خاشعة، فضلًا عن استثمار التطبيقات الذكية لإثراء تجربة الزائرين الدينية، وتعزيز مسارات برنامج إرشاد السائلين.



وفي سياق متصل، فعَّل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الأنظمة التقنية للاستفادة منها في خدمة المساجد خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، حيث تهدف الوزارة إلى تسهيل إدارة المساجد وتحسين تجربة المصلين من خلال توفير الأنظمة الصوتية المتقدمة لإقامة الصلوات بصوت واضح وجودة عالية، وتزويد المساجد بالشاشات الرقمية والعروض التقديمية لعرض المعلومات الدينية والإرشادية للزوار والمعتمرين، مثل: أوقات الصلاة والأذكار والتعليمات، وتوفير آلاف الكتب الدينية والتوعوية الرقمية، بعددٍ من اللغات وتتيح تحميل نسخ المطبوعات من خلال قراءة الباركود عبر أجهزة الجوال، تسهيلًا على المعتمرين والزوار، فيما تم تدشين أول مسجد ذكي مزود بأحدث التقنيات.