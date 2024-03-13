سفن روسية وإيرانية وصينية تتدرب على تدمير طائرات مسيرة فى بحر البلطيق

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن سفنًا تابعة للبحرية الروسية والإيرانية والصينية تدربت على تدمير طائرات بحرية وجوية مسيرة خلال المناورة الثلاثية المستمرة، التي أطلق عليها اسم "الحزام الأمني البحري 2024" في بحر البلطيق.

وأفادت الوزارة، في بيان لها أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الأربعاء، بأنه إلى جانب المناورات، أجرت السفن الحربية للدول الثلاث مناورات بالذخيرة الحية باستخدام مدافع رشاشة من العيار الكبير ومدافع بحرية من العيار الصغير على أهداف سطحية وجوية تحاكي المركبات البحرية والجوية بدون طيار.



ومن المتوقع أن يتدرب المشاركون في المناورات في وقت لاحق اليوم على سيناريوهات لتحرير سفينة استولى عليها قراصنة، باستخدام المروحيات ومجموعات الإنزال.

وتمثل مناورات الحزام الأمني البحري 2024 المرة السادسة التي يتم فيها إجراء هذا التمرين منذ عام 2018، وتشمل التدريبات دائمًا سفنًا من القوات البحرية لإيران والصين وروسيا.

وتشارك هذا العام أكثر من 20 سفينة وسفينة إمداد وزوارق قتالية في التدريبات التي تهدف إلى ضمان سلامة الأنشطة الاقتصادية البحرية، ويشارك مراقبون من القوات البحرية لأذربيجان والهند وكازاخستان وعمان وباكستان وجنوب إفريقيا في التدريبات للمرة الأولى.