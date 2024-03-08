الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"تكلفته مليون دولار شهريا".. أمريكا تدرس بيع يخت روسى

يخت
يخت

تفكر الولايات المتحدة في بيع يخت صادرته سابقًا من ثري روسي، بسبب الكلف العالية للرعاية باليخت والتي تبلغ نحو مليون دولار شهريًا.

وبحسب شبكة "CNN": "تنفق الحكومة الأمريكية ما يقرب من مليون دولار شهريا على يخت فاخر تمت مصادرته من رجل أعمال روسي خاضع للعقوبات المطبقة كجزء من جهود وزارة العدل الأمريكية للضغط على الكرملين بسبب الحرب مع أوكرانيا".

وذكرت الشبكة أن الكلف تتوزع بين 600 ألف دولار لدفع تكاليف الصيانة، بجانب 144 ألفًا للتأمين، و178 ألفًا لرسوم الإرساء.

ويطلب المدعون العامون الإذن من القضاء لبيع اليخت بسبب نفقاته.

ولفتت الشبكة أن "القاضي يدرس ما إذا كان من الممكن المضي قدمًا في شكوى المصادرة المدنية هذه، وحتى ذلك الحين، يتعين على حكومة الولايات المتحدة الاستمرار بدفع هذه الفاتورة".

وكان اليخت "أماديا" الذي يبلغ طوله 348 قدمًا، واحدًا من أول الأهداف التي قال المدعون الأمريكيون إنه جزء من الجهود لمحاسبة رجال الأعمال الروس المقربين من الكرملين.

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