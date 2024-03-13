الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"قومى المرأة" يشارك فى "متجر المصرية" بالمتحف المصرى الكبير

مايا مرسي
مايا مرسي

شارك المجلس القومي للمرأة في احتفالية دعم وتكريم المرأة، بمناسبة يوم المرأة العالمي بالمتحف المصري الكبير، وذلك من خلال معرض خاص، بعنوان "متجر المصرية في المتحف"، ضم منتجات من صنع أيادي سيدات مصر من مختلف المحافظات.

وأشار المجلس، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، إلى أن فعاليات المعرض، التي استمرت 3 أيام، تضمنت عرضا لمنتجات رائدات الأعمال من سجاد يدوي ومفارش، وتنوعت المنتجات بين منسوجات التلي السوهاجي وأشكال المكرميات لزينة رمضان ومحافظ جلدية وحقائب مطرزة ومطبوعة يدويا، كما ضم المعرض عرضا حيا لصناعة أطباق الديكوباج مع الزائرين المترددين على المتحف.

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وشهد متجر المصرية إقبالا كبيرا من قبل زوار المتحف المصري الكبير من المصريين والجنسيات الأجنبية المتنوعة، وأشادوا بمنتجات السيدات، والتى لاقت إعجابهم الشديد.

وضمت احتفالية المتحف الكبير أيضا معارض متنوعة مقدمة من مؤسسات تدعم وتحفز أعمال المرأة الفنية المبهرة، إلى جانب العروض الموسيقية وتراث قناوي للتنمية المستدامة من أجل دعم الفنانات الموهوبات.

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