الإثنين 11 مارس 2024
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سياسي

لجنة الفنون والآداب بـ"القومى للمرأة" تناقش إطلاق قوافل التنوير

جريدة الدستور

عقدت لجنة الفنون والآداب بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة رانيا يحي وبحضور الأعضاء في مقر المجلس القومي للمرأة.

وناقش الاجتماع خطة عمل اللجنة خلال الفترة القادمة، وتشمل إطلاق قوافل التنوير بالتعاون مع فروع المجلس بالمحافظات والجامعات.

كما تمت مناقشة عمل مسابقة فنية مع نقابة الفنانين التشكيليين والمعهد العالي للنقد الفني عن معاناة المرأة الفلسطينية تحت عنوان "سيدة الأقصي-صمود ونضال" في أربعة مجالات "الرسم- التصوير الزيتي- الحفر- والنحت".

وناقش الاجتماع آخر، ما تم التوصل إليه بالنسبة لدليل المبدعات، والإعداد لاحتفالية خلال شهر رمضان تحت عنوان "العاشر من رمضان.. أمهات مبدعات".

كما أطلق القومى للمرأة مبادرة "مطبخ المصرية" ويكشف أنشطته ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة خلال رمضان وفى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يواصل المجلس القومي للمرأة، خلال شهر رمضان المبارك، أنشطته وفعالياته، بمختلف محافظات قرى حياة كريمة.

وتتضمن أنشطة المجلس، التدريب على مجموعات الإقراض والإدخار، والتثقيف المالي وريادة الأعمال، والإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة، بالإضافة إلى إقامة المشاغل والوحدات الإنتاجية.

ومع بداية شهر رمضان يطلق المجلس، مبادرة "مطبخ المصرية"، كأحد أنشطة المجلس وفعاليته خلال الشهر الكريم، حيث تهدف المبادرة إلى إتاحة فرص إنتاج وجبات جاهزة تقدم خدمة إطعام  للأسر الأكثر  إحتياجًا  كأحد مخرجات هذا التدريب من خلال إقامة مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام.

السيدات خلال المبادرة قد تلقت تدريبا على يد أحد الطهاة الماهرين بالمحافظات للتعرف علي  طرق التخطيط وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية  للولائم الكبري والوجبات الجاهزة، وطرق حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدةً في المطبخ.

لجنة الفنون والآداب المجلس القومي للمرأة الدكتورة رانيا يحي قوافل التنوير مسابقة فنية

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