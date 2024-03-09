السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"القومى للمرأة" يختتم جلسة الاعتماد العاشرة لبرنامج التثقيف المالى للسيدات

جانب من جلسة الاعتماد
جانب من جلسة الاعتماد العاشرة لبرنامج التثقيف المالي للسيدات

اختتمت فعاليات جلسة الاعتماد العاشرة لبرنامج التثقيف المالي للسيدات، والتى ينظمها المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ILO، في إطار مشروع عمل لائق للمرأة في مصر وتونس والمغرب، واستمرت على مدار خمسة أيام، واستهدفت تدريب 14 متدربة ممن تقدمن للحصول على البرنامج عن طريق التسجيل على صفحة المجلس الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما شارك في الجلسة 8 مدربين ممن قام المجلس والمنظمة بتدريبهم خلال الفترة الماضية، وتأهلوا بعد تقييمهم لدخول جلسه الاعتماد تمهيدًا لاعتمادهم كمدربين وطنيين لبرنامج "التعامل الرشيد مع أموالي".

وفى ختام جلسة الاعتماد قام ممثلو وزارة الخارجية الفنلندية السيدة أوتى هيرفونين مستشار أول لشئون المناخ والبيئة، والسيدة سوفي سيبيلا مسئولة برامج التعاون الإنمائي الإقيلمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بزيارة للمتدربات للتعرف على خبراتهن والاستفادة التى حصلن عليها، كما تم الحديث عما قام به المجلس من جهود فى برنامج التثقيف المالي،  وقد أشاد الوفد بما تم تحقيقه في البرنامج.

جدير بالذكر أنه تم تدريب 107 مدربي تثقيف مالي، وتم اعتماد ٥٧ منهم اعتمادًا وطنيًا، ويواصل المجلس القومي للمرأة مع منظمة العمل الدولية اعتماد المدربين تباعًا وفق تقييمهم.

البرنامج يهدف إلى التدريب على رفع الوعي المالي لدى السيدات من خلال عدة أنشطة يقمن بها خلال الـ 5 أيام، ومن موضوعات البرنامج: تحديد الأهداف المالية - كيفية الفصل بين الاحتياجات والرغبات - كيفية إعداد الموازنة الشخصية ومتابعتها - وسائل الادخار المختلفة ومميزاتها وعيوبها وكيفية اختيار الوسيلة الأنسب وفق الهدف - وسائل التمويل المختلفة - القروض وكيفية احتساب قيمة تمويل القرض - التعامل مع المؤسسات المالية - التأمين وأهميته.

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