الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

الإصلاح والنهضة: نظرة وكالة "موديز" المستقبلية "شهادة اعتماد" للاقتصاد المصري

هشام عبد العزيز
هشام عبد العزيز

رحب هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بترقية وكالة "موديز" للنظرة المستقبلية لاقتصاد مصر إلى "إيجابية"، واصفا ذلك بمثابة "شهادة اعتماد" للاقتصاد المصري.

وعبر عبد العزيز عن تفاؤله بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤكدا أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو محطة التنمية الاقتصادية وتشق طريقها بقوة في دهاليز السوق العالمية الآن وهي مدعومة بشهادة الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف عبد العزيز أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعد إنجازًا يجب البناء عليه من خلال مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والسياسات المالية الجادة، وأشار إلى أن مثل هذه الإصلاحات تساهم في توفير بيئة ملائمة للأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن من بين العوامل التي أسهمت في تحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، الإصلاحات الهيكلية والتشريعية، والتوسع في مشروعات البنية التحتية، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي. ولفت إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير المهارات لدى القوى العاملة المصرية يعد من أولويات الحكومة لضمان تحقيق نمو مستدام.

وأكد عبد العزيز أيضًا على أهمية الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي بدأته مصر منذ عدة سنوات، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الجارية تمثل الخطوات الصحيحة نحو تحقيق استقرار مالي ونقدي، وتوفير مناخ استثماري جاذب ينعكس إيجابيًا على الناتج المحلي الإجمالي ومستويات التشغيل.

ودعا عبد العزيز جميع الفاعلين في الاقتصاد المصري إلى دعم جهود الحكومة والعمل سويًا نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة، مؤكدًا أن النمو الاقتصادي القوي والمتوازن هو المسار الأمثل لتحسين معيشة المواطنين وتحقيق تنمية مستدامة.

حزب الإصلاح والنهضة وكالة موديز اقتصاد مصر الحكومة المصرية التنمية الاقتصادية الاصلاح الاقتصادي

مواد متعلقة

"القضية الفلسطينية.. آثار العدوان وآفاق المستقبل"| ندوة بالمركز المصرى للفكر

حزب "المصريين": مكتسبات المرأة فى عهد الرئيس السيسى غير مسبوقة

فى اليوم العالمى للمرأة.. "قومى ذوى الإعاقة" يوجه التحية للنساء الملهمات فى العالم

مايا مرسى تهنئ سيدات مصر بيوم المرأة العالمى: المرأة المصرية أيقونة للنجاح والكفاح

محسن جلال: التسعير العادل للجنيه يهدف لضبط الأسواق والقضاء على السوق السوداء

برلمانى: التسعير العادل للجنيه يحد من التضخم ويجذب الاستثمار

"العربي الناصري": قرارات البنك المركزي تدعم الاقتصاد المصري وتجذب الاستثمار

وداعا السوق السوداء.. مكاسب كبرى من صفقة "رأس الحكمة"

الأكثر قراءة

الضربة القاضية.. قرارات «المركزى» تكتب شهادة وفاة «السوق السوداء للدولار»

عاجل.. تحرك حاسم.. توقعات بتهاوى الأسعار بعد الإفراج عن البضائع ومستلزمات الإنتاج من الموانئ

الزراعة: انخفاض أسعار الدواجن والبيض خلال شهر رمضان بنسبة 30%

"الغرف التجارية": الإفراج عن سلع بكميات "غير مسبوقة" سيدفع الأسعار للتراجع

قرار جديد من وزير البترول بخصوص مواعيد شهر رمضان

3 علامات مبكرة لسرطان الثدى لا يجب تجاهلها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب الحمادي

الرثاء الخفى من منصور إلى عاصى الرحبانى

ماجد حبته

ويبقى أثر الشهداء.. طبعًا

سارة شريف

هامش المناورة

محمد جلال فراج

آلام المعلم حنفى وبنته حميدة 2-2

صفاء النجار

فيلم DUNE.. أينما توجد الطاقة يتفجر الصراع

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديوي إسماعيل (1)

أميرة عبد الكريم

قيم أم حقوق ضائعة فى الشارع اللى وراه؟

إبراهيم عبدالفتاح

كتابة تشبه الأحلام

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات الدقيقة 90.. ترتيبات تهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين فى رمضان

أمريكا ودول عربية وأوروبية تعمل على فتح ممر بحرى لإيصال المساعدات إلى غزة

بريطانيا تنضم للولايات المتحدة فى ممر المساعدات البحرية لغزة