الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بلومبرج: وكالة "موديز" تُعدل آفاق تصنيف مصر الائتمانى إلى إيجابية

وكالة موديز
وكالة موديز

عدلت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتصنيف الديون المصرية إلى "إيجابية" من "سلبية"، كما أكدت تصنيف إصدارات البلاد عند "Caa1"، وفقا لبيان صدر يوم الخميس 7 مارس.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب نجاح السلطات المصرية في تأمين تمويل جديد من صندوق النقد الدولي والمقرضين الثنائيين.

الإجراءات التي اتُخذت الأسبوع الماضي ستدعم إعادة التوازن للاقتصاد الكلي

وقالت إليسا باريسي كابوني، المحللة لدى "موديز" في البيان إن هذه الخطوة تعكس "الدعم الكبير الرسمي والثنائي" الذي تم الإعلان عنه، والإجراءات الملحوظة التي اتُخذت الأسبوع الماضي والتي "ستدعم إعادة التوازن للاقتصاد الكلي حال استمرارها".

و أشارت أيضًا إلى أن المخاطر السلبية انخفضت بشكل كبير؛ إذ تعمل الاستثمارات الكبيرة التي تعهدت الإمارات بضخها في مصر على تعزيز احتياطيات الاقتصاد المصري من النقد الأجنبي، لتغطية فجوة التمويل الخارجي حتى السنة المالية المنتهية في يونيو 2026.

وأضافت أن قرار مصر بتخفيض قيمة العملة ورفع أسعار الفائدة سيساعدها أيضًا في تأمين اتفاقية صندوق النقد الدولي الضخمة.

 

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يُذكر أن مصر توصلت يوم الأربعاء 6 مارس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، من شأنه مضاعفة برنامج الإنقاذ إلى 8 مليارات دولار، ويتوقع الصندوق أيضًا أن تجلب الصفقة لمصر مساعدات إضافية من شركاء آخرين.

موديز مصر صندوق النقد الدولي الديون المصرية ايجابية التصنيف الائتماني

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