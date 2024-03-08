الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مقررة أممية تدعو لحظر السلاح وفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل

ضحايا غزة
ضحايا غزة

أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، اليوم، أن حظر السلاح وفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل هو السبيل الوحيد لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

جاء ذلك في منشور على منصة "إكس"، الجمعة، اقتبست فيه منشورًا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش خلال لقائه عائلات فلسطينية فقدت أقارب لها جراء الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.

وقالت ألبانيز: "الطريق الوحيد لإيقاف الإبادة الجماعية في غزة هو حظر سلاح وعقوبات اقتصادية على إسرائيل"، فيما دعت إلى تحقيق وقف إطلاق نار فوري في القطاع.

فرانشيسكا ألبانيز حظر السلاح عقوبات اقتصادية إسرائيل الإبادة الجماعية

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