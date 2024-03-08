ترامب وأسرار الدولة.. معضلة أمام المخابرات بعد الـ "40 تهمة"

اعتادت المخابرات الأمريكية مشاركة بعض المعلومات السرية بشأن المخاطر التي تواجه الولايات المتحدة مع المرشحين لرئاسة البلاد والذين حظوا بثقة الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

ويخطط مسؤولو المخابرات الأمريكية لإطلاع دونالد ترامب على مسائل الأمن القومي إذا حصل على ترشيح الحزب الجمهوري هذا الصيف، على الرغم من المخاوف بشأن تعامله مع المعلومات السرية.

بحسب ما نشر موقع بوليتيكو في تقرير له فإن هذا القرار يتماشى مع تقليد يعود تاريخه إلى عام 1952، لكنه سيكون المرة الأولى التي تتطوع فيها إدارة ما لتبادل معلومات سرية مع مرشح يواجه اتهامات جنائية تتعلق بسوء التعامل مع وثائق سرية.

نقلت بوليتيكو عن مسؤول استخباراتي كبير وشخص مطلع على المحادثات الداخلية تأكيدهم أن إدارة بايدن تعتزم تبادل المعلومات الاستخبارية مع الرئيس السابق بغض النظر عن نتيجة محاكمته في فلوريدا.

وعلى مدى السنوات الـ 72 الماضية، قامت الإدارات بالتعاون مع وكالات المخابرات بإطلاع مرشحي كل من الأحزاب السياسية الرئيسية على بعض أخطر التهديدات التي تواجه البلاد، وعلى الرغم من أن هذا الأمر غالبًا ما يكون اجتماعًا واحدًا فقط، إلا أن بعض المرشحين يتلقون في بعض الأحيان عدة توجيهات.

وعادة ما تتم الإحاطات الإعلامية، التي يديرها مكتب مدير المخابرات الوطنية ويوافق عليها البيت الأبيض، بعد المؤتمرات الوطنية في أواخر الصيف.

ومن غير الواضح متى ستُعقد محاكمة ترامب أو ما إذا كان سيتم البت في القضية قبل الانتخابات.

العديد من مسؤولي المخابرات والأمن القومي الحاليين والسابقين الذين تحدثوا مع بوليتيكو قالوا إن القرار عادة ما يكون محفوفًا بمخاطر غير عادية هذا العام بسبب القضية القضائية المعلقة وموقف ترامب المتعجرف تاريخيًا تجاه معلومات الأمن القومي.

وأشار مسؤول كبير سابق في المخابرات الأمريكية، طلب عدم الكشف عن هويته لتجنب ردود الفعل العنيفة من معسكر ترامب، إلى أن دونالد لا يزال يحتفظ بعلاقات وثيقة مع القادة الأجانب، بما في ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويمكنه استخدام المعلومات لدعمهم أو تعزيز مصالحه الخاصة.

تقرير بوليتيكو لفت إلى أن ترامب قام ذات مرة بتسريب تفاصيل عملية استخباراتية إسرائيلية سرية للغاية إلى كبار المسؤولين الروس في المكتب البيضاوي، وفي حالة أخرى، قام بتغريد صورة التقطها قمر تجسس صناعي سري.

بعد وقت قصير من تولي بايدن منصبه، منع ترامب من تلقي إحاطات استخباراتية منفصلة، والتي يتم التطوع بها تاريخيًا لرؤساء الولايات المتحدة السابقين، وقد أشار بايدن إلى سلوك ترامب الخاطئ، مضيفا أنه يريد تجنب خطر "أن ترامب قد ينزلق ويقول شيئًا ما".