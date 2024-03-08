المستشار النمساوى: الحكومة تكثف الجهود لتحقيق استقلال الطاقة

أكد المستشار النمساوى كارل نيهمر، أن الحكومة تكثف الجهود لتحقيق استقلال الطاقة حيث يجرى بناء خط أنابيب غاز جديد بطول 40 كيلومترا لتقليل الاعتماد على الغاز الروسى.



وأوضح المستشار النمساوى، أنه بالإضافة إلى ذلك هناك حاجة إلى بذل جهود مشتركة لتوسيع شبكة الطاقة.

ولفت نيهمر إلى ضرورة أن تضمن الحكومة عدم التحميل الزائد على الشبكات حيث يهدف قانون صناعة الكهرباء إلى توفير قواعد واضحة للتوسع السريع فى شبكات الكهرباء.

وكان مجلس الوزراء النمساوى برئاسة المستشار كارل نيهمر قد ناقش أمس، خطة التوسيع المعلن عنه مسبقًا لخط أنابيب الغاز بين ألمانيا والنمسا.

وقال نيهمر أنه تم بحث خطة توسيع شبكات الكهرباء فى “حزمة الطاقة” التى تمت الموافقة عليها فى اجتماع مجلس الوزراء، مبرزا أن الهدف هو ضمان أمن إمدادات الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز الروسي.