الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

أوكرانيا تدخل مرحلة جديدة من الحرب.. تحصينات تحسبًا للهجوم المضاد

أوكرانيا
أوكرانيا

دخلت أوكرانيا مرحلة جديدة في الحرب مع روسيا، من أجل التصدي لموسكو الأفضل تسليحًا والأكبر عددًا، إذ يحفر الجيش في المنطقة الواقعة غرب مدينة أفدييفكا الشرقية، لإنشاء خنادق متعددة الطبقات، وأخرى مضادة للدبابات، وفق تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الخميس.

وأضافت الصحيفة أن الأوكرانيون يحاولون تكرار إنشاء نفس التحصينات التي بناها الروس على جانبهم من الجبهة قبل أكثر من عام، والتي كان لها فعالية كبيرة في إحباط هجوم كييف، الصيف الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن روسيا تهاجم القوات الأوكرانية الآن في عدة نقاط على طول خط المواجهة الذي يبلغ طوله 600 ميل، وذلك في إطار سعيها للاستفادة من سيطرتها مؤخرًا على أفدييفكا، التي تمثل أول انتصار كبير تحققه في ساحة المعركة منذ أشهر.وتعلم روسيا أن الوحدات العسكرية الأوكرانية، باتت تعاني نقص الجنود والذخيرة، وسط إخفاق الولايات المتحدة وأوروبا في إعادة تسليحها بسرعة.

ويرى المسؤولون والقادة العسكريون في كييف، أن التكتيك الروسي الحالي يهدف إلى الاستفادة من تقدم موسكو في ساحة المعركة، قبل هجومها الكبير المحتمل في وقت مبكر من الربيع المقبل.

في المقابل، يعمل الجيش الأوكراني، الذي يكافح من أجل الرد على الهجمات الروسية، لحشد ذخيرته والبحث عن فرص لضرب قوات روسيا أثناء تحركها، وهو النهج المعروف باسم "الدفاع النشط".

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