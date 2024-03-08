إسبانيا تتعهد بتقديم 20 مليون يورو إضافية لوكالة أونروا

قال وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، إن مدريد ستقدم مساعدات إضافية بقيمة 20 مليون يورو (21.88 مليون دولار) لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وسيضاف ذلك المبلغ إلى 3.5 مليون يورو تعهدت بها إسبانيا بالفعل في فبراير، بحسب وكالة "رويترز".

وعلّقت الولايات المتحدة الأمريكية، يناير الماضي "بشكل مؤقت"، تمويلات مخصصة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، على خلفية مزاعم مشاركة 12 موظفًا في الوكالة بالهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر على إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن منزعجة من هذه المزاعم، وعلقت مؤقتًا تمويلات مخصصة لأونروا.

وذكر المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر: "علقت وزارة الخارجية مؤقتًا تمويلات إضافية لأونروا لحين انتهائها من فحص هذه المزاعم، والخطوات التي تتخذها الأمم المتحدة للتعامل معها".

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أعلنت طردها "عدة" موظفين لديها تتهمهم السلطات الإسرائيلية بالضلوع في هجوم حركة حماس ضد الدولة العبرية، في السابع من أكتوبر.