الإثنين 11 مارس 2024
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سياسي

مايا مرسى تغادر للمشاركة فى لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة "CSW68"

مايا مرسى
مايا مرسى

غادرت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة مصر، متوجهة إلى نيويورك،  على رأس وفد مصر،  للمشاركة في فعاليات الدورة 68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحده "CSW68" حول "تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال مواجهة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل للقيام بذلك"، والتي تعقد خلال شهر مارس الجاري.

ومن المقرر أن تلقي الدكتورة مايا مرسي كلمة جمهورية مصر العربية خلال الجلسة الافتتاحية، فضلًا عن مشاركتها ووفد مصر المرافق لها فى العديد من الجلسات والفعاليات التى سوف تقام على هامش الدورة الحالية بالأمم المتحدة.

 تقدم ورُقى الأمم يقاس بمدى تقدم ووضع المرأة بها

وقالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن تقدم ورقي الأمم يقاس بمدى تقدم ووضع المرأة بها، مؤكدةً أن المرأة المصرية هي أيقونة للنجاح والكفاح وهي رمز القوة والمثابرة والتحدي وأصل حكاية الوطن والعاشقة لترابه والمدافعة عنه حتى النخاع.

وأضافت رئيس المجلس القومى للمرأة، خلال احتفالية "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح"، أننا نجتمع هذا العام في اليوم العالمي للمرأة وقلوبنا يملؤها الأسى والأسف ونحن نشاهد على الهواء مباشرة العدوان والمعاناة والأوضاع غير الإنسانية للأمهات والأطفال في غزة.

وأوضحت أن القضية الفلسطينية ستظل في قلوبنا وعقولنا، ونتمنى أن نشهد اليوم الذي تنتهي فيه معاناة المرأة الفلسطينية العظيمة في القريب العاجل.

وشهدت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، احتفالية "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح"، حيث كرّمت عددًا من السيدات الملهمات والمتفوقات في المجالات المختلفة، كما كرمت عددًا من الحائزات على المراكز الأولى في الألعاب الرياضية المختلفة.

ووجهت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، التهنئة للمرأة المصرية، وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمى، الذى يتزامن الاحتفال يوم 8 مارس من كل عام.

وقالت رئيس المجلس القومى للمرأة، فى تدوينة لها على صفحتها الرسمية موجهه التهنئة للمرأة المصرية بهذه المناسبة: المرأةُ المصريةُ هى أيقونةٌ للنجاِح والكفاِح  وِهَى رمُز القوةِ والمثابرة والتحدِى.

القومي للمرأة وضع المرأة الامم المتحدة مايا مرسي المرأة المصريه

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