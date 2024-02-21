مساعد أمين حماة الوطن بالخارج: يضع تصورًا لزيادة تحويلات المصريين للدولار

قال المهندس علاء زياد مساعد أمين عام حزب حماة الوطن لشئون المصريين بالخارج، إن المصريين بالخارج يعشقون بلدهم مصر وكل منهم لديه حلم بالعودة إلى بلده وشراء عقار له وسيارة والتفكير في مشروع يدر عليه دخلا وحتى المقيمين بشكل دائم بالخارج أو لديهم جنسيات أخرى يرغبون في تملك عقار أيًا كان نوعه ليقضي به بعض الوقت أو الإجازات.

وأشار علاء زياد إلى أن المصريين العاملين بالخارج لهم دور كبير في زيادة الحصيلة الدولارية والعملة الصعبة من خلال تحويلاتهم لأسرهم بمصر ورغم التحديات التي تواجه المصريين بالخارج ووجود سوق موازية للعملة إلا أنهم يرسلون تحويلات جيدة لمصر.

ودعا علاء زياد إلى ضرورة منح محفزات أكبر للمصريين بالخارج في عمليات شراء السيارات بالخارج وتقديم عروض واضحة من قبل المطورين العقاريين للمصريين بالخارج الذين يشترون وحدات عقارية بالدولار من خلال التحويلات البنكية وضرورة تقديم تسهيلات أكبر للمصريين بالخارج الراغبين في الاستثمار في مشروعات بمصر مقابل التحويل بالدولار.

وأشاد المهندس علاء زياد بجهود الحكومة المصرية ووزيرة الهجرة الدكتورة سها جندي وتواصلها المستمر مع الجاليات المصرية بالخارج ومتابعة كل ما هو جديد لديهم واحتياجاتهم وربطهم بشكل قوي بالوطن الأم مصر.

وأكد علاء زياد أن الدولة اتخذت كثيرا من المحفزات والإجراءات التي تدعم المصريين بالخارج للاستثمار في بلدهم ومنها إصدار شهادات الاستثمار الدولارية، بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك الوطنية بعائد تنافسى مرتفع والتحفيز على فتح حسابات دولارية، وكذلك توفير وحدات سكنية للمصريين بالخارج بأسعار مخفضة ولكن هنا نحتاج إلى إيضاحات أكثر.

ونوه إلى أهمية إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج بهدف توفير حماية تأمينية للمصريين في الخارج، بالإضافة إلى مميزات الادخار التراكمي بالعملة الأجنبية وكذلك إنشاء أبلكيشن لخدمة المصريين بالخارج.

ودعا إلى مزيد من الترويج والتسويق بشكل مكثف للخدمات التي تقدمها مصر لأبنائها في الخارج وضرورة إيجاد حلول ناجزة للقضاء على السوق الموازية للعملة.