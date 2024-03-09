السبت 09 مارس 2024
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سياسي

أمين عام حماة الوطن: يوم الشهيد يؤكد تضحيات قواتنا المسلحة فى السلم والحرب

اللواء طارق نصير
اللواء طارق نصير

قال النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن احتفال الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها بيوم الشهيد تقديرًا منهم لهؤلاء الرجال الذين قدموا دماءهم وأرواحهم فداء لوطنهم وأن الشعار الذي اتخذته قواتنا المسلحة "ويبقى الأثر"، يؤكد أن مصر لن تنسي شهداءها الأبرار، الذين خرجوا من نبت هذه الأرض الطيبة وسطروا في صفحات مضيئة تاريخ مصر الخالد دفاعًا عن ترابها الغالي.


وأكد  نصير، أن تاريخ هذا الوطن تمتلئ صفحاته ببطولات وأمجاد شهدائنا الأبرار الذين تحطمت على أيديهم كل من حاول الاقتراب أو المساس من تراب وأمن مصر واستقرارها وستبقي أمجادهم العطرة خالدة تتناقلها الأجيال جيلًا بعد جيل ليؤكدوا يومًا بعد يوم أن حب الأوطان ليس شعارات ترفع أو عبارات تنطق وإنما تضحيات حقيقية عرق وجهد ودماء ثمن لصون مصر وأمنها واستقرارها.


وأشاد بما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، وهو أن العالم يشهد منذ شهور مأساة كبرى بجوارنا في فلسطين العزيزة، حيث يسقط الآلاف في قطاع غزة ويتعرض الأحياء منهم لمعاناة إنسانية غير مسبوقة ونبذل أقصى ما نستطيع من جهد وطاقة لحمايتهم وإغاثتهم عن طريق وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات لهم.


مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي كان حريصًا على أن يظل معبر رفح مفتوحًا 24 ساعة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لتخفيف المعاناة عن أشقائنا الفلسطينيين.


وثمّن ما أكده الرئيس السيسي أن مصر لم تخُن أشقاءها في الماضي وستظل على العهد في الحاضر والمستقبل وستحافظ على كل شبر من أرضنا وبلادنا، فكلنا مسئولون نحميها كما هي وبحدودها المعروفة منذ آلاف السنوات ولن نفرط فيها.


ووجه اللواء طارق نصير التحية إلى روح الشهيد البطل الفريق عبدالمنعم رياض في الاحتفال بيوم الشهيد، ولكل شهداء مصر الأبرار عبر تاريخها الطويل وآخرهم شهداء معاركها ضد الإرهاب.


كما وجه التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية والفريق محمد زكي القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية والضباط والجنود على دورهم في الحفاظ على أمن واستقرار مصر في السلم والحرب.

النائب اللواء طارق نصير حزب حماة الوطن مجلس الشيوخ الدولة المصرية يوم الشهيد

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