الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الرئيس الأمريكي يشيد بعلاقات بلاده مع بولندا: وارسو حليف مهم لواشنطن

بايدن
بايدن

أشاد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعلاقات بلاده مع بولندا، مؤكدا أن وارسو تعد حليفا مهما لواشنطن في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره البولندي أندريه دودا ورئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك في اجتماع مشترك في البيت الأبيض، وفق بيان على الموقع الرسمي للبيت الأبيض اليوم الأربعاء. 

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وذكر البيان أن هذه الزيارة التاريخية تمثل الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لانضمام بولندا إلى حلف شمال الأطلسي وتؤكد صلابة البلدين والالتزام تجاه حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتزم الزعماء بضمان استمرار الدعم للدفاع عن النفس في أوكرانيا في حربها ضد روسيا. 

وأضاف أنه تم خلال اللقاء مناقشة الشراكة القوية بين الولايات المتحدة وبولندا في مجال أمن الطاقة والأهمية الدائمة للقيم الديمقراطية.

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وأكد الرئيس بايدن أن الولايات المتحدة ستمضي قدما في منح قرض مباشر جديد من التمويل العسكري الأجنبي بقيمة 2 مليار دولار لبولندا لتعزيز أمنها ودعم تحديثها الدفاعي باستخدام أموال الكونجرس المخصصة مسبقا.. مشيرا إلى أن هذا القرض سيمكن بولندا من شراء معدات دفاع أمريكية إضافية، مما يدعم الوظائف الأمريكية ويعزز العلاقات الأمنية المتعمقة. 

ولفت بايدن أيضا إلى أن الولايات المتحدة ستعرض أن تشتري بولندا 96 مروحية من طراز أباتشي، وتعد هذه خطوة رئيسية لتزويد القوات المسلحة البولندية بقدرة متطورة للدفاع عن نفسها، وتعزيز إمكانية التشغيل البيني لحلف شمال الأطلسي، ومواصلة دعم صناعة الدفاع الأمريكية.

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