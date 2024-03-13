"الأغذية العالمي" يُحذّر: أزمة جوع مدمرة تُهدد هايتي

حذرت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، من أزمة الجوع المدمرة التي تشارف عليها هايتي مع تعرض العمليات الإنسانية لخطر التوقف التام، حيث يحد انعدام الأمن المتفشي إمكانية الوصول إلى المجتمعات المحلية فضلا عن نضوب تمويل الجهات المانحة.



وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، ذكر البرنامج أنه تمكن من الوصول إلى ما يقرب من 300 ألف شخص في الأيام العشرة الأولى من شهر مارس الجاري، حيث قام بتقديم وجبات ساخنة حيوية وتوزيع المواد الغذائية ووفر تحويلات نقدية عبر الهاتف المحمول إضافة إلى الوجبات في المدارس، مع احتدام القتال في جميع أنحاء العاصمة.



وأشار البرنامج إلى أن الاتفاقات الأخيرة بين هايتي وكينيا والتي تمكن من نشر مهمة دعم أمنية متعددة الجنسيات في هايتي تعتبر واعدة، لكن الفشل في معالجة أزمة الجوع في هايتي قد يؤدي في حد ذاته إلى تعريض الجهود الرامية إلى استعادة الأمن للخطر.



هايتي تحتاج إلى أكثر من مجرد قوات على الأرض

وقالت سيندي ماكين:"إن هايتي تحتاج إلى أكثر من مجرد قوات على الأرض، ويجب أن تقابل الجهود الرامية إلى استعادة القانون والنظام استجابة إنسانية فعالة بنفس القدر لتلبية الاحتياجات المتزايدة"، مشيرة إلى أن برنامج الأغذية العالمي يحتاج بشدة إلى التمويل للاستجابة لهذه "الأزمة المنسية إلى حد كبير".



وأشارت إلى أن عمليات البرنامج الإنسانية في هايتي تسير على قدم وساق، حيث إن التمويل المخصص للوجبات الساخنة على وشك النفاد خلال أسبوعين، لافتة إلى أنهم "بحاجة إلى تكثيف جهود المانحين اليوم حتى نتمكن من التصدي لموجة الجوع المتزايدة ووقف الانزلاق إلى الفوضى".



وذكر برنامج الأغذية العالمي، أن عدد النازحين في هايتي ارتفع إلى أكثر من 362.000 شخص كما فر أكثر من 35.000 شخص من منازلهم منذ بداية عام 2024، مشيرًا إلى أن أولئك الذين فروا للنجاة بحياتهم يجدون أنفسهم يحتمون في المدارس وساحات الكنائس ومواقع البناء ويكافحون من أجل إطعام عائلاتهم وساعد برنامج الأغذية العالمي أكثر من 280.000 شخص منذ الأول من مارس بما في ذلك تقديم 62.000 وجبة ساخنة إلى 14.000 نازح.



بدوره، قال المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في هايتي جان مارتن باور، "إن هايتي تعد واحدة من أشد الأزمات الغذائية في العالم، حيث إن 1.4 مليون هايتي على بعد خطوة واحدة من المجاعة ولم تتم معالجة هذه الأزمة إلى حد كبير"، مشيرًا: إلى أن "برنامج الأغذية العالمي موجود على الأرض ويستجيب، ولكننا بحاجة إلى الوصول المستمر والآمن لتقديم المساعدة للأشخاص الذين يحتاجون إليها".



ويهدف برنامج الأغذية العالمي إلى الوصول إلى 2.4 مليون شخص في عام 2024 من خلال المساعدات الطارئة، إذا سمحت الظروف الأمنية، ويعمل مع الحكومة لتوفير الوجبات المدرسية وتنفيذ برامج طويلة الأجل لمساعدة الهايتيين على إنتاج طعامهم.