أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسى إلى 426 ألفًا و870 جنديًا

قال الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، إن عدد قتلى الجنود الروس ارتفع إلى 426 ألفا و870 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية، وذلك بعد تسجيل مقتل 980 من الجنود خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها: "إنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 6 آلاف و752 دبابة، و12 ألفا و921 من المركبات المدرعة، و10 آلاف و554 من النظم المدفعية و1017 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و715 من أنظمة الدفاع الجوي و347 طائرة مقاتلة و325 مروحية و26 سفينة حربية، فضلا عن 1699 من المعدات الخاصة و8 آلاف و205 طائرات مسيرة وغواصة واحدة و13 ألفا و932 من المركبات وخزانات الوقود".

وعلى صعيد متصل، أعلنت هيئة الأركان العامة التابعة للجيش الأوكراني، صباح اليوم، أن طائرات قوات الدفاع الأوكرانية قصفت 9 مجموعات من القوى البشرية والأسلحة للجيش الروسي خلال الـ(24) ساعة الماضية.

ونقلت (يوكرين فورم) عن الهيئة قولها - في بيان لها - "إن القوات الصاروخية ألحقت أيضا أضرارا بثلاث مجموعات من القوى البشرية للروس وقطعة مدفعية ومخزن ذخيرة ومنظومتين للدفاع الجوي، في حين تم تسجيل 91 اشتباكا قتاليا بين القوات الأوكرانية والجيش الروسي عبر الجبهة في أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضاف البيان، أن الجيش الروسي شن 10 ضربات صاروخية و84 غارة جوية و123 هجوما باستخدام قاذفات الصواريخ المتعددة على مواقع قواتنا وبلداتنا، ولسوء الحظ، بسبب الهجمات الروسية، سقط ضحايا بين السكان المدنيين.