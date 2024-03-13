قرينة رئيس هندوراس السابق تُعلن عزمها الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلنت آنا جارسيا دي هيرنانديز، قرينة رئيس هندوراس السابق خوان أورلاندو هيرنانديز، عزمها الترشح في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها العام المقبل.



وقالت هيرنانديز- في مؤتمر صحفي نقلته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الأربعاء- "أعرف ما يجب القيام به، وأعرف طبيعة الوظيفة، وأعرف احتياجات هندوراس الكبيرة".



وبحسب شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، يأتي ذلك بعد أيام قليلة من إدانة محكمة اتحادية في منطقة مانهاتن الأمريكية الرئيس السابق خوان أورلاندو هيرنانديز، بالتآمر مع تجار المخدرات لنقل أطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة، وقد يحكم على هيرنانديز، الذي أصر على براءته طوال محاكمته، بالسجن مدى الحياة.



وأضافت الشبكة، أنه تم القبض على هيرنانديز في منزله في عاصمة هندوراس، تيجوسيجالبا، بعد ثلاثة أشهر من ترك منصبه في عام 2022 وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة في أبريل من العام ذاته.

وبحسب شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، يأتي ذلك بعد أيام قليلة من إدانة محكمة اتحادية في منطقة مانهاتن الأمريكية الرئيس السابق خوان أورلاندو هيرنانديز، بالتآمر مع تجار المخدرات لنقل أطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة، وقد يحكم على هيرنانديز، الذي أصر على براءته طوال محاكمته، بالسجن مدى الحياة.



وأضافت الشبكة، أنه تم القبض على هيرنانديز في منزله في عاصمة هندوراس، تيجوسيجالبا، بعد ثلاثة أشهر من ترك منصبه في عام 2022 وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة في أبريل من العام ذاته.

وبحسب شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، يأتي ذلك بعد أيام قليلة من إدانة محكمة اتحادية في منطقة مانهاتن الأمريكية الرئيس السابق خوان أورلاندو هيرنانديز، بالتآمر مع تجار المخدرات لنقل أطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة، وقد يحكم على هيرنانديز، الذي أصر على براءته طوال محاكمته، بالسجن مدى الحياة.



وأضافت الشبكة، أنه تم القبض على هيرنانديز في منزله في عاصمة هندوراس، تيجوسيجالبا، بعد ثلاثة أشهر من ترك منصبه في عام 2022 وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة في أبريل من العام ذاته.