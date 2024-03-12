إجراء الانتخابات التمهيدية للانتخابات الأمريكية.. ماذا يحدث؟

سلطت صحيفة وول ستريت جورنال، الضوء على الانتخابات التمهيدية في ولاية جورجيا، مشيرة الى أنه لقد جاء يوم الثلاثاء الكبير وذهب مع ظهور الرئيس السابق دونالد ترامب والرئيس جو بايدن على القمة في ولايات متعددة في حزبيهما السياسيين.

جورجيا تخطف الأنظار بالانتخابات التمهيدية

وفي يوم الثلاثاء، سيتحول انتباه الأمة إلى جورجيا بالإضافة إلى ثلاث ولايات أخرى مع يوم الانتخابات لإجراء الانتخابات التمهيدية الرئاسية.

استمر التصويت في الانتخابات التمهيدية للتفضيل الرئاسي في جورجيا لبضعة أسابيع، حيث بدأ التصويت المبكر في 19 فبراير.

وبحلول نهاية يوم 8 مارس، أبلغ مجلس انتخابات مقاطعة ريتشموند عن إدلاء 3931 صوتًا مقدمًا، أي أقل بقليل من 1200 صوت للمرشح الجمهوري، وأكثر من 1700 للديمقراطيين، وواحد لغير الحزبيين.

ما هي الانتخابات التمهيدية للتفضيل الرئاسي في جورجيا؟

وتابعت الصحيفة أن حزب الشعب الأمريكي في جورجيا هو المكان الذي يختار فيه الناخبون من حزب معين المرشح الذي يريدون تمثيل حزبهم.

ولا يختار الناخبون المرشح مباشرة، لكنهم يساعدون في توزيع المندوبين الذين سيختارون المرشح.

وسيظهر الأفراد التاليون في الاقتراع الجمهوري للانتخابات التمهيدية للتفضيل الرئاسي في جورجيا.

وللتوضيح، أعلن العديد من المرشحين المدرجين في القائمة انسحابهم من السباق، لكن أسمائهم ستظل موجودة في بطاقة الاقتراع.

وفي أعقاب الثلاثاء الكبير، أعلنت هيلي تعليق سباقها مما يترك لترامب طريقًا واضحًا ليصبح المرشح الجمهوري.

ويوم الانتخابات من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 7 مساءً. 12 مارس. إذا كنت لا تزال في الطابور بحلول الساعة 7 مساءً. سيسمح لك بالتصويت. وكان الموعد النهائي للتسجيل 12 فبراير.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها إذا كنت ستصوت شخصيًا، فيجب عليك إحضار بطاقة هوية صالحة تحمل صورة، والتي يمكن أن تتضمن جواز سفر أو رخصة قيادة أو بطاقة هوية ناخب مجانية خاصة صادرة من مكتب مجلس التسجيل في أي مقاطعة، وإذا كنت بحاجة إلى مساعدة في التصويت، يمكنك طلبها من مجلس التسجيل بالمقاطعة.