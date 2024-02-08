آخرها الأرجنتين.. دول دعمت الاحتلال بنقل سفارتها من تل أبيب للقدس

أعلن الرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي، أول أمس، نقل السفارة الأرجنتينية بإسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة، مؤكدًا "خطتي هي نقل السفارة إلى القدس الغربية".

وحذرت السلطات الفلسطينية والجامعة العربية الرئيس الأرجنتيني، الذي أجرى أول زيارة له للخارج إلى تل أبيب أول أمس مطالبة إياه لعدول عن هذا القرار، موضحة أنه يضع الأرجنتين شريكة للمحتل في انتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني، وحقوقه الوطنية في أرضة ومقدساتة، كما أن هذا القرار يخالف لقواعد القانون الدولي باعتبار القدس أرض فلسطينية محتلة.

دول نقلت سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة

ولم تكن الأرجنتين الدولة الأولى التي نقلت عاصمتها للقدس المحتلة، بل هناك بعض الدول التى نقلت عاصمتها لدى الاحتلال من تل أبيب إلى القدس المحتلة، ومنها:

بابوا غينيا الجديدة

افتتح رئيس وزراء بابوا غينيا جيمس مرابيه، في سبتمبر 2023 سفاره لبلاده في القدس، وهي أول دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ تفعل ذلك، وتعتبر خامس دولة أجنبية تفتتح سفارتها في القدس.

الولايات المتحدة

ونقلت الولايات المتحدة سفارتها من تل أبيب إلى القدس، وبدأت عملية النقل رسميًا في إحتفال في 14 مايو 2018، تزامن الإحتفال مع إحتفال إسرائيل بالذكرى السبعين لقيامها "ذكرى يوم النكبة الفلسطينية".

واعتبر نقل أمريكا لسفارتها إلى القدس، هي خطوة ضد القانون الدولي، وضد السياسيات الأمريكية السابقة وعدم احترام وثيقة الاستقلال الأمريكية التي تنص على إحترام حقوق الإنسان.

كوسوفو

تعتبر أول دولة أوروبية مسلمة تفتتح سفارة في القدس في 2021 وقع وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي والكوسوفي ميليزا هاراديناي، على إعلان مشترك لتطبيع العلاقات بين بريشتينا وتلك أبيب عبر زوم.

وصرح "أشكينازي" أنه وافق على طلب كوسوفو الرسمي بفتح سفارة لها بالقدس، مع ذلك تحصل جمهورية كوسوفو على اعتراف تل أبيب باستقلالها عن صربيا.

جواتيمالا

وافتتحت بشكل رسمي سفارة جواتيمالا بالقدس المحتلة، بعد يومين من نقل السفارة الأمريكية، وتعتبر هي الدولة الثانية التي اعترفت بإسرائيل والتي نقلت سفارتها إلى القدس.

هندوراس

أعلن رئيس هندوراس، خوان أورلاندو هيرنانديز في يونيو 2021 أن هندوراس افتتحت سفارة في مدينة القدس المحتلة في خرق جديد للقانون الدولي وإقامة ممثلية دبلوماسية على أرض محتلة.