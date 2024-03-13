الصحف تُبرز توجيه الرئيس السيسي بالتوسع في الاستثمار بالموارد البشرية

أبرزت الصحف الصادرة اليوم الأربعاء، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، بمواصلة الجهود الرامية للتوسع في الاستثمار في الموارد البشرية واستغلال جميع الفرص التنموية، كما تناولت الصحف باهتمام عددًا من أخبار الشأن المحلي.



ففي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "الرئيس: التوسع بالاستثمار في الموارد البشرية واستغلال الفرص التنموية لتحقيق أعلى عوائد للمواطنين"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بمواصلة الجهود الرامية للتوسع في الاستثمار في الموارد البشرية المصرية، مع التركيز على قطاعي الصحة والتعليم، والعمل على استكشاف واستغلال جميع الفرص التنموية المتاحة، وتوجيه الاستثمارات، بما يحقق أعلى العوائد للمواطنين.



وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي، أمس، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد.



وصرح المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث باسم الرئاسة، بأن الرئيس اطلع، خلال الاجتماع، على تطورات العمل بعدد من ملفات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومن بينها أبرز ملامح الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي القادم 2024 - 2025، ومتابعة ما تم تنفيذه في خطة العام المالي الحالي 2023 - 2024، وأهم القطاعات ذات الصلة بتنفيذ الخطة التي تعطي الأولوية، بشكل أساسي، لتنمية المورد البشري، من خلال التركيز، بصفة خاصة، على قطاعي الصحة والتعليم.

مساع مصرية مكثفة لوقف إطلاق النار في غزة

وتحت عنوان "مساع مصرية مكثفة لوقف إطلاق النار بقطاع غزة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد مساندة مصر قيادة وشعبا للأشقاء في فلسطين، وسعيها المكثف لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، ودعم الحصول على الحقوق الفلسطينية المشروعة في الدولة المستقلة.



وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس السيسي أمس بالرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبو مازن»، حيث أعرب الرئيس عن خالص تمنياته الطيبة للشعب الفلسطيني الشقيق بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، خاصة في قطاع غزة الذي يعاني أوضاعا إنسانية بالغة التدهور.



وصرح المتحدث باسم الرئاسة المستشار الدكتور أحمد فهمي، بأن الرئيس الفلسطيني ثمن الاتصال الكريم، مؤكدا امتنانه والشعب الفلسطيني للجهود المصرية المخلصة لدعم الحق الفلسطيني، وداعيا أن يعيد الله عز وجل الشهر الفضيل على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات.



وفي صفحتها الأولى وتحت عنوان، "لا تعديل لمواعيد امتحانات الثانوية العامة"، ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكدت أنه لم يتم إجراء أي تعديلات على مواعيد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024، التي من المقرر أن تبدأ يوم الاثنين الموافق 10 يونيو المقبل للمواد غير المضافة للمجموع ويوم السبت الموافق 22 يونيو للمواد المضافة للمجموع.



ونقلت الصحيفة عن شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قوله إنه لم يتم إجراء أي تعديل على جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي والذي تم إعلانه يوم 4 مارس الجاري، مشددًا على أن وزارة التربية والتعليم وجهت كافة المديريات التعليمية في المحافظات والإدارات التعليمية بمراعاة الإجازات والأعياد خلال وضع جداول الامتحانات.



وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور رضا حجازي وزیر التربية والتعليم والتعليم الفني قرر بدء امتحانات النقل والشهادة الإعدادية يوم 4 مايو 2024 وحتى 23 مايو 2024، كما قرر بدء امتحانات الدبلومات الفنية يوم 25 مايو 2024 وحتى يوم 6 يونيو 2024.



وتحت عنوان "استمرار الجسر الجوي لإسقاط المساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن طائرات النقل العسكرية المصرية ونظيراتها من الدول المشاركة ضمن التحالف الدولي واصلت أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية والإغاثية وذلك بصفة يومية على شمال قطاع غزة، واستمرارا لجهود مصر في تقديم الدعم والمعاونة للأشقاء الفلسطينيين خاصة في شهر رمضان الكريم وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.



وأوضحت الصحيفة، أن ذلك يأتي مع استمرار تدفق المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البري للتخفيف عن أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.



وفي الشأن الاقتصادي، وتحت عنوان "وزير المالية في حوار مفتوح مع مجتمع الأعمال: الأوضاع الاقتصادية تتحسن.. والقادم أفضل"، ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن الأوضاع الاقتصادية في مصر تتحسن.. والفترة اللي جاية أفضل» ونتطلع إلى أن ما تتخذه الحكومة من إجراءات شاملة ومتكاملة ومتسقة، يسهم بشكل فعال في سرعة عودة النشاط الاقتصادي، مع دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي والتصدير، لافتا إلى أننا مستمرون في المبادرات الداعمة والمحفزة للأنشطة الاقتصادية.. رغم الضغوط الشديدة على الخزانة العامة تأثرا بارتفاع تكلفة التمويل وأسعار الفائدة، وكذلك زيادة أسعار السلع والخدمات.



ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله، في حوار مفتوح حول مشروع الموازنة الجديدة مع ممثلي الاتحاد العام للصناعات، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، والاتحاد العام للغرف التجارية، "إن الموازنة الجديدة استثنائية وتستهدف تحقيق فائض أولي أيضا بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي وتبلغ الإيرادات العامة نحو 2.5 تريليون جنيه، وتعتمد بشكل رئيسي على الإيرادات غير الضريبية، بينما تبلغ المصروفات العامة نحو 3.8 تريليون جنيه بمعدل نمو 23% ولدينا مساحة كبيرة للإنفاق المرن في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية وتعزيز جهود تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، بما يتسق مع الإجراءات الحكومية الجريئة التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة.



وأضاف الوزير: حريصون على استقرار السياسات الضريبية لدفع جهود التعافي والاستقرار الاقتصادي وأنه لا زيادة في الأعباء الضريبية على المستثمرين خلال العام المالي المقبل، موضحًا أنه يجرى تعديل قانون التأمين الصحي الشامل لخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي.



وفي الشأن المحلي أيضا، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أعلن الانتهاء من 30 مشروعا ما بين إنشاء وتطوير خلال العام الماضي، فيما يجرى العمل على 20 مشروعا في 11 محافظة، يتم الانتهاء منها ودخولها الخدمة خلال العام الجاري.



وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال اجتماع الوزير مع قيادات الوزارة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية بالقطاع الصحي.



وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير استمع إلى شرح مفصل عن المشروعات القومية الجاري تنفيذها في عدد من المحافظات، والمتوقع الانتهاء منها ودخولها الخدمة خلال العام الحالي، والتي تتضمن تطوير وإنشاء 20 مستشفى، بتكلفة تبلغ 10.9 مليار جنيه، وبإجمالي عدد أسرة 2747، منها 1847 سرير إقامة داخليا و459 سرير رعاية، و527 ماكينة غسل كلوي، و441 حضانة و96 غرفة عمليات.