الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

البرهان: القوات المسلحة السودانية ستلاحق "التمرد" فى كل مكان

البرهان
البرهان

قال رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفرق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إن القوات المسلحة السودانية والشعب السوداني سيلاحقون ويهزمون التمرد في كل مكان على أرض الوطن.

ووجه البرهان، في أثناء زيارته لأم درمان "العاصمة القديمة" بعد تحرير مبنى الإذاعة والتليفزيون من قوات الدعم السريع: "التحية لضباط وضباط صف وجنود سلاح المهندسين وجميع الأفراد لقتالهم للميليشيا المتمردة والدفاع عن مواطني منطقة المهندسين"، كما وجه التحية لكل المواطنين السودانيين الذين صبروا على أذى وجرائم قوات الدعم السريع، وفقًا لإعلام مجلس السيادة الانتقالي.

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كما وجه البرهان التحية لكل أفراد القوات المسلحة والقوات النظامية والمستنفرين والمقاومة الشعبية؛ "لصبرهم ودفاعهم عن الوطن في ظروف في غاية التعقيد"، قائلًا: "هذه هي القوات المسلحة السودانية".

وأشاد البرهان بكل من قام بتحرير الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون والأحياء المجاورة، و"ساهم في التدمير الذي حدث للعدو المتمرد في عتاده المادي والمعنوي".

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وقال: "سنواصل حصار العدو المتمرد في الجزيرة ونيالا وزالنجي والجنينة والخرطوم وبحري وكل مكان في هذا الوطن، ونبشر المواطنين بأن القوات المسلحة في أحسن حال ومعنويات كبيرة".

وأضاف: "رسالتنا لمتمردي الدعم السريع أن القوات المسلحة والأجهزة النظامية العسكرية ستلاحقكم في كل مكان، وكذلك المواطنون حتى يتحقق النصر الكامل".

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