رئيس مجلس السيادة السوداني يصل سنار لحشد جهود مواجهة الدعم السريع

وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، إلى مدينة سنار، اليوم الأربعاء، بعد وصوله أمس ولاية كسلا في ظل تفقده للقوات المسحلة وحشد الجهود الشعبية لمواجهة تمرد مليشيا الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".



وبحسب بيان لمجلس السيادة عبر صفحته على موقع فيسبوك، كان مواطني مدينة سنار في إستقبال رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان.

وكان القائد العام للقوات المسلحة السودانية أشاد أمس الثلاثاء، خلال لقائه ضباط وضباط صف وجنود الفرقة 11 مشاة بخشم القربة مواطني ولاية كسلا بجهودهم لوقفتهم الصلبة بجانب القوات المسلحة في حربها ضد مليشيا الدعم السريع، مشيدًا بشباب للسودان الذين استجابو لنداء الوطن وإنخرطوا في صفوف القوات المسلحة لمجابهة هذا التمرد.

ولاية الخرطوم تحشد لمواجهة تمرد الدعم السريع

واجتمعت أمس اللجنة العليا للاستنفار وتنظيم أعمال المقاومة الشعبية برئاسة والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة وذلك وفق وكالة الأنباء السودانية “سونا”.



وأكد أحمد عثمان أن ولاية الخرطوم هي أول ولاية بدأت المقاومة منذ البداية وهي أول ولاية قامت فيها اللجان المحلية في الاحياء من خطر الدعم السريع وممارسته ضد المواطن الاعزل موضحًا أن مهمة هذه اللجنة يأتي تنفيذا لتوجيهات قيادة الدولة لترتيب وتنظيم المقاومة الشعبية بعد أن ثبت أن المليشيا المتمردة تستهدف المواطن بشكل مباشر وأن هذه الحرب ليست حربا تقليدية فهي حرب بالوكالة ترعاها دول لها مطامع في السودان.



وقرر الاجتماع تكوين لجان متخصصة لتنفيذ مهام اللجنة وهي تعبئة واستنفار مواطني الولاية بكافة قطاعاتهم وتنظيم وترتيب المقاومة الشعبية وشرائحهم للذود عن الأرض والعرض وإطلاع الرأي العام على الانتهاكات المختلفة التي حدثت لمواطني الولاية وتبصير مواطني الولاية بحجم إستهداف الوطن والجهات التي تقف ورائه وفتح معسكرات التدريب بالتنسيق مع الجهات المختصة وتسليح المواطنين تحت إشراف القوات المسلحة واستقطاب الدعم المادي والعيني لتمويل كافة الأنشطة والأعمال التي ستقوم بها اللجنة وإتخاذ السبل اللازمة لرعاية أسر الشهداء وعلاج المصابين وخلافة أسر المقاتلين والمفقودين والتواصل مع كافة الاجهزة الاتحادية لدعم المجهود الحربي.



كما تختص اللجنة بالإشراف على تكوين لجان فرعية للتعبئة والاستنفار على مستوى المحليات والوحدات الادارية والقطاعات.