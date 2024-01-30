البرهان يدعو للبحث عن حلول للأزمة السودانية داخل البلاد وليس خارجه

طالب رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، السياسيين للبحث عن الحلول داخل السودان وليس خارجه لانهاء الازمة في البلاد.



وقال البرهان أنه يحيي الشعب السوداني الذي يقف ويساند القوات النظامية في معركة الكرامة، حسبما افادت الصفحة الرسمية لمجلس السيادة الانتقالي السوداني.

وأشاد لدى مخاطبته ضباط وضباط صف وجنود الفرقة 11 مشاة بخشم القربة مواطني ولاية كسلا في كل محلياتها وقراها وذلك. لوقفتهم الصلبة بجانب القوات المسلحة في حربها ضد مليشيا الدعم السريع.

وترحم على شهداء قوات الشعب المسلحة والأجهزة النظامية والمواطنين في كافة أرجاء البلاد مشيداً بشباب للسودان الذين استجابو لنداء الوطن وإنخرطوا في صفوف القوات المسلحة لمجابهة هذا التمرد .

كما حيا البرهان القائمين على الاستنفار الذي يعتبر صمام أمان الشعب السوداني لتحقيق الأمن والإستقرار. مرحبا بكل مستنفر قادر على حمل السلاح في سبيل الدفاع عن الوطن.

الانتهاكات الجسيمة لميليشا الدعم السريع



وأشار البرهان إلي الإنتهاكات الجسيمة التي إرتكبها التمرد ضد المواطنيين وإستهدافها للبنية التحتية ، وإن القوات المسلحة تتقدم بخطى ثابته لإنهاء هذا التمرد وطرده نهائياً من مكان تواجده.

وأضاف "سنتحرك من كل الجهات من دارفور ومن ولايات الشرق وولايات الوسط وولايات الشمال مستندين على إرادة وعزيمة الشعب السوداني الذي اصطف حول قواته المسلحة لمواجهة هؤلاء المتمردين مبينا أن القوات المسلحة لن تبدل مواقفها ولن تتراجع ولن تغفر لكل من إنتهك عرض الشعب السوداني وسرق ممتلكاته وروع أمن وإستقرار المواطنين .

وأوضح البرهان أن رأس الفتنة وزعيم هولاء المجرمين يكذب و يتحدث عن ان المواطنين يأتوا الي مواقعهم، وهذا حديث تضليلي وإجرامي لأنهم هم من يهاجمون المواطنيين العزل والأبرياء وينتهكون حرماتهم .

وأضاف " سنلاحق قائد التمرد ونحاسبه ونحمله المسؤولية على كل ما قامت به مليشياته من سرقة ونهب وقتل وإغتصاب، وإن الشعب السوداني لن ينسى جرائم مليشيا الدعم السريع أبداً لانها جرائم وانتهاكات غير اخلاقية ولا تشبه الشعب السوداني .

وأوضح أن قائد التمرد أسس لحرب قذرة الغرض منها تفكيك الروابط الاجتماعية بين مكونات المجتمع السوداني، وإن اي تفاوض لن يرضي الشعب السوداني وقائم على أسس قوية ومتينة تحفظ للشعب السوداني عزته وكرامته لن نقبل به، وأنه لابد من الخروج من الأعيان المدنية ومنازل المواطنين وإرجاع المنهوبات وأضاف "نحن مع التفاوض الذي يحفظ حقوق المواطنين".

ودعا رئيس مجلس السيادة السياسيين للبحث عن الحلول من داخل الوطن وليس خارجه مبينا أنه لابد من الجلوس مع كل أطياف الشعب السوداني للوصول لحلول مرضية للجميع وقال لن تفرض علينا اي جهة خارجية حلول . وأضاف أن أي مبادرة من منظمة الايقاد لا تعنينا بإعتبار أنها غير معنية بالشأن السوداني .



وأوضح القائد العام للقوات المسلحة أن الحل والتفاوض يكمن داخل السودان ولن نسافر للإلتقاء بأي شخص بالخارج اي لقاء يتم داخل الوطن وهذه رسالتي لحمدوك ومن معه .

وحيا البرهان الرئيس الأريتري اسياس افورقي وشعبه لوقوفهم مع الشعب السوداني في هذه الازمة مشيدا بدولة جنوب السودان ووقوفها بجانب السودان فضلا عن بعض الدول الصديقة والشقيقة .

