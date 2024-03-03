الأحد 03 مارس 2024
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عالم

البرهان يلتقي وفد الاتحاد الأفريقي المعني بالسودان ويطلعه على مستجدات الأوضاع

البرهان
البرهان

التقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم، وفد آلية الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى المعنية بالسودان برئاسة محمد شنباز.

وقدم البرهان، شرحًا شاملًا لوفد الآلية  حول تطورات الأحداث منذ الخامس والعشرين من أكتوبر من العام ٢٠٢١، الذي شهد فض الشراكة بين المكون العسكري والقوى السياسية لتعثر الوصول إلى توافق، مؤكدًا أن ما حدث وقتها لم يكن انقلابًا.

وأطلع رئيس مجلس السيادة وفد الآلية الإفريقية على التطورات السياسية في السودان  منذ انقلاب الدعم السريع وتمرده على الدولة والانتهاكات التي ارتكبها في حق المواطنين المدنيين.

وأعرب البرهان عن ثقة السودان في الاتحاد الأفريقي، وما يمكن أن يقدمه من حلول  شريطة  أن تعيد الدولة ثقتها في الإتحاد الأفريقي بالتعامل معها كعضو  كامل الحقوق في هذه المنظمة.

كما أوضح لهم أن أساس الحل يكمن في انسحاب القوات المتمردة من المدن والقرى التي احتلتها وشردت أهلها.

من جانبه شدد رئيس وفد آلية الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوي  محمد شنباز، علي ضرورة إيقاف الحرب وتحقيق الإستقرار للسودان  وشعبه والذي يمثل استقرارًا  لكل القارة الأفريقية باعتبار موقعه الجغرافي الهام والاستراتيجي.

وأشار شنباز، إلى حرص الآلية الإفريقية وسعيها لإيجاد حلول للأزمة  مشيرًا إلي أن الآلية استمعت لكل القوي السياسية السودانية.

رئيس مجلس السيادة الانتقالي الاتحاد الافريقى محمد شنباز السودان الدعم السريع

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