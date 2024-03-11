الإثنين 11 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رئيس "شئون الحرمين" يدعو زوار المسجد الحرام للتعاون فى تقديم أفضل الخدمات

السديس
السديس

 دعا  رئيس الشئون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قاصدي المسجد الحرام إلى التعاون مع الجهات المختصة واتباع التعليمات للمساهمة في تقديم أفضل الخدمات.

وقال الشيخ السديس- في تصريحات أوردتها قناة (الإخبارية السعودية) اليوم الإثنين- "تفرغوا للعبادة واحرصوا على عمارة أوقاتكم بالحرم الشريف بما يقربكم إلى الله عز وجل، كونوا عونًا للجهات المسئولة"، مشيرًا إلى جهود رجال الأمن وحرصهم على توفير الأمن في بيت الله الحرام، بالإضافة إلى جهود رئاسة الشئون الدينية في التوجيه والإرشاد.

وأكد أن التوسعة التاريخية للحرمين أسهمت في أداء العبادات بيسر وسهولة، مقدمًا التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وللأمة الإسلامية؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

رئيس الشؤون الدينية الجهات المختصة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس المسجد الحرام جهود رجال الأمن

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