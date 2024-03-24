الأحد 24 مارس 2024
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مصر

مدير منظمة الصحة العالمية يطالب بحماية مستشفيات غزة بموجب القانون الدولى الإنسانى

تيدروس جيبريسوس
تيدروس جيبريسوس

شدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس جيبريسوس، على أن المستشفيات ليست ساحات قتال، ويجب أن تتم حمايتها بموجب القانون الدولي الإنساني، ودعا إلى إنهاء الحصار الذي تفرضه إسرائيل على مستشفى الشفاء وحوله في مدينة غزة.

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وحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال تيدروس جيبريسوس: "إن المنظمة وشركاءها فقدوا الاتصال بالعاملين في مستشفى الشفاء منذ بداية الاقتحام، والوصول للمستشفى أصبح مستحيلا، حيث تم إلغاء مهمة كانت مقررة إلى المستشفى بسبب انعدام الأمن".

الإنهاء الفورى للحصار

وأضاف: "إن هذه الظروف غير إنسانية على الإطلاق"، داعيا إلى الإنهاء الفوري للحصار، وناشد الوصول الآمن للمستشفى لضمان حصول المرضى على الرعاية التي يحتاجون إليها.

ومع استمرار تدهور الوضع الصحي في غزة، توفر "اليونيسف" وشركاؤها الوقود لإنتاج المياه النظيفة بالإضافة إلى المياه المحملة على الشاحنات، ويقومون بتوزيع المياه وأدوات النظافة على آلاف الأشخاص، بمن فيهم الأطفال، في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

المخاطر الصحية الكبيرة على الأطفال

وحذرت "اليونيسف" من المخاطر الصحية الكبيرة على الأطفال، الناجمة عن نقص المياه والتحديات المتعلقة بالنظافة وعدم كفاية خدمات الصرف الصحي.

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وسلطت هيئة الأمم المتحدة للمرأة الضوء على أثر الشح الحاد للمياه في غزة على النساء اللاتي يجبرن على اتخاذ خيارات صعبة. 

وذكر شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني أن إنتاج المياه في غزة انخفض الشهر الماضي إلى أقل من 6% مما كان عليه قبل أكتوبر الماضي.

الصحة العالمية غزة القانون الدولي الإنساني مستشفى الشفاء اليونيسيف

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