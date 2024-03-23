السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مد العمل لفترة مسائية بمبادرة "فحص المقبلين على الزواج" خلال شهر رمضان

وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن مد العمل بالفترة المسائية لتقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج تحت شعار "100 مليون صحة"، وذلك خلال شهر رمضان المبارك.

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تعمل خلال الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا، وفي الفترة المسائية من الساعة 8 حتى الساعة العاشرة والنصف.

وأكد "عبدالغفار"، مجددًا، ضرورة إجراء التحاليل قبل إتمام إجراءات الزواج، بمدة لا تقل عن 14 يومًا، لاستلام النتائج والحصول على الشهادة الصحية، موضحًا أن الشهادات سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ إصدارها.

وأكدت وزارة الصحة والسكان حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرات الصحة العامة من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني:‏www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، إنستجرام، يوتيوب، لينكدإن).

وزارة الصحة والسكان الزواج المقبلين على الزواج 100 مليون صحة شهر رمضان

مواد متعلقة

متحدث "الخارجية": يجب وقف الحرب فى غزة والتعامل مع الوضع الإنسانى الكارثى

"الصحة العالمية": أطفال غزة يحتاجون إلى علاجات تغذوية تكميلية

الاتحاد الأوروبى: صحة الناس تعتمد على استقرار دورة المياه العالمية

الاتحاد الأوروبى وكوريا الجنوبية يعقدان اجتماعًا لبحث الشراكة الاستراتيجية

رئيس جامعة الأزهر: الإسلام حافظ على المرأة وصان كرامتها كونها عصب المجتمع

شوشة يؤكد اهتمام الدولة بتنفيذ مشروعات تنموية بمراكز شمال سيناء

إستونيا تعلن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

السفير الصينى لدى موسكو: سنقدم كل الدعم إلى روسيا خلال رئاستها "بريكس"

الأكثر قراءة

كيف دعم هارى وميجان الأميرة كيت ميدلتون بعد إصابتها بالسرطان؟

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

بعد إعلان إصابتها بالسرطان.. رسالة من الملك تشارلز لكيت ميدلتون

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

روسيا تعتقل بعضًا من منفذى عملية موسكو الإرهابية وتكشف عن تحذير واشنطن

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 23-3-2024 فى بورصة الدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تتابع اعتقال مسلحين اثنين قرب قرية فصائل الفلسطينية اجتازا الحدود الأردنية

د هند جاد

أنا الأسد.. يلا..

حسين دعسة

عيد المساخر اليهودى يستقبل فيتو روسيا والصين.. والتصعيد الإقليمى قادم

وائل لطفي

ماذا يفعل بنا الموظفون؟

ماجد حبته

توافق عربى أمريكى!

إبراهيم عبدالفتاح

كرسى القهوة

محمد عبدالناصر

الحشاشين والإخوان.. ما بين الصباح والبنا

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

شقيق المتحدث باسم حماس: الاحتلال يعدم الطبيب محمد النونو لتمسكه بعلاج المرضى

الجمعة الثانية من رمضان.. قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى

الاحتلال يعلن اعتقال أكثر من 600 شخص منذ مداهمة مستشفى الشفاء