مد العمل لفترة مسائية بمبادرة "فحص المقبلين على الزواج" خلال شهر رمضان

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن مد العمل بالفترة المسائية لتقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج تحت شعار "100 مليون صحة"، وذلك خلال شهر رمضان المبارك.

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تعمل خلال الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا، وفي الفترة المسائية من الساعة 8 حتى الساعة العاشرة والنصف.

وأكد "عبدالغفار"، مجددًا، ضرورة إجراء التحاليل قبل إتمام إجراءات الزواج، بمدة لا تقل عن 14 يومًا، لاستلام النتائج والحصول على الشهادة الصحية، موضحًا أن الشهادات سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ إصدارها.

وأكدت وزارة الصحة والسكان حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرات الصحة العامة من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني:‏www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، إنستجرام، يوتيوب، لينكدإن).