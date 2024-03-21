الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية يعقدان اجتماعا لبحث الشراكة الاستراتيجية

عقد الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية، اليوم الخميس، الاجتماع العشرين للجنة المشتركة بينهما في العاصمة الكورية الجنوبية "سول"؛ حيث مثل الاجتماع فرصة لاستعراض التقدم المحرز في مجالات التعاون الثنائي والإقليمي والعالمي وبحث جهود تعزيز الشراكة الاستراتيجية.

وجاء في بيان صحفي - نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس - أن "الجانبين أدانا العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي تدخل الآن عامها الثالث، وأكدا دعمهما الثابت لأوكرانيا. كما ناقشا أيضًا كيفية معالجة التأثير الأمني والاقتصادي الأوسع للحرب في مناطق أخرى، بما في ذلك منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مع التشديد على أهمية دعم الديمقراطية والنظام الدولي القائم على القواعد".



وذكر البيان أن "الطرفين أكدا مجددًا التزامهما بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بالكامل، وحثا كوريا الشمالية على التخلي عن جميع برامجها النووية والصاروخية الباليستية بطريقة كاملة ويمكن التحقق منها ولا رجعة فيها ودعا الشمال إلى الوقف الفوري لجميع الإجراءات التي تثير التوترات العسكرية والعودة إلى محادثات نزع السلاح النووي. كما أكدا من جديد أن حقوق الإنسان هي عنصر أساسي في بناء السلام والأمن المستدامين في شبه الجزيرة الكورية، واتفقا على مواصلة تعزيز التعاون لتعزيز حقوق الإنسان في كوريا الشمالية".

وتابع أن "الاتحاد الأوروبي أكد - مجددًا - دعمه لإعادة التوحيد السلمي لشبه الجزيرة الكورية لتكون حرة وتنعم بالسلام مع عزمه على تعزيز وجوده السياسي والأمني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، كذلك، أعرب الجانبان عن استعدادهما لتطوير شراكة أمنية واسعة، ورحبا بالتقدم المحرز في تحديد نطاق شامل لتنفيذ الشراكة الخضراء بين الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية، خاصة في مجالات المناخ والبيئة والطاقة والنقل المستدام. وشدد الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية على أهمية الشراكة الخضراء بينهما وتطلعا إلى تنفيذها في مجالات مثل سياسة المناخ والطاقة والتنوع البيولوجي وإزالة الغابات والاقتصاد الدائري".

وأردف البيان أن "الجانبين أعربا عن ارتياحهما للعمل الجاري في إطار الشراكة الرقمية في ضوء الاجتماع الثاني لمجلس الشراكة الرقمية بينهما في 26 مارس 2024. وسلطا الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ نتائج ملموسة في مجالات أشباه الموصلات والانتقال إلى ما بعد شبكات الجيل الخامس والسادس. وتقنيات HPC-Quantum والذكاء الاصطناعي والتعاون عبر الإنترنت. وفيما يتعلق بالفضاء الإلكتروني، فقد سلط الاجتماع الضوء على أهمية استئناف مشاورات السياسة الإلكترونية بين الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية".



وأشار البيان إلى أنه "في ما يتعلق بالبحث والابتكار، رحب الاتحاد الأوروبي بجهود سول في الانضمام إلى برنامج "هورايزون يوروب" البحثي التابع للاتحاد الأوروبي. كما ناقشا زيادة تعميق التعاون عبر وسائل النقل وتطلع الجانبان إلى مواصلة التعاون في الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية وتعزيز الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها على المستوى متعدد الأطراف من خلال الانتهاء من المفاوضات بشأن اتفاقية جديدة في هذا الملف وللوائح الصحية الدولية".

ولفت إلى أنه "في ما يتعلق بمسائل التجارة والاستثمار، أكد الجانبان أن اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية تحقق نتائج جيدة وأدت إلى زيادة كبيرة في التجارة الثنائية لصالح الجانبين مع ملاحظة التقدم فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق من قبل الجانبين، بما في ذلك في مجالات التدابير الصحية والصحة النباتية والتجارة من أجل التنمية المستدامة، في حين تمت أيضًا مناقشة بعض القضايا المتبقية ورحب الجانبان بإطلاق المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الرقمية التي ستكمل اتفاقية التجارة الحرة وتطلعوا إلى التوصل إلى نتيجة مرضية للطرفين. وأعربا عن اهتمامهما بمواصلة التبادلات بشأن المسائل المتعلقة بالأمن الاقتصادي".