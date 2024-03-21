"الصحة العالمية": أطفال غزة يحتاجون إلى علاجات تغذوية تكميلية

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية د.تيدروس أدهانوم جبريسيوس، أن أطفال قطاع غزة يعانون من سوء التغذية ويحتاجون إلى علاجات تغذوية تكميلية، مشيرًا إلى أن هذه العلاجات موجودة ولكن لا يمكن توزيعها بأمان.

وأعرب تيدروس، في مؤتمر صحفي اليوم، عن قلق المنظمة بشأن العملية العسكرية الجوية داخل وحول مجمع الشفاء الطبي في غزة، مشيرًا إلى أنه جرى إلغاء مهمة كانت مخططة اليوم إلى المجمع؛ بسبب نقص الأمن، مؤكدًا أن الوصول أصبح مستحيلا، لافتا إلى وجود تقارير عن احتجاز واعتقال عمال صحيين من العاملين بالمجمع.

أشار إلى أن النظام الصحي مستمر في التدهور، لافتا إلى أن المنظمة والشركاء قاموا بقيادة بعثات خطرة لإيصال العلاجات والوقود والطعام للعاملين الصحيين والمرضى، ولكن غالبية هذه المهمات تمت إعاقتها أو رفضها.

وتابع بالقول "إن الأطفال في غزة يموتون بسبب مزيج من سوء التغذية والأمراض ونقص مياه الشرب والصرف الصحي" محذرا من أن هناك مستقبلا لجيل كامل من الأطفال في خطر.

وأكد أن الجهود الأخيرة لإيصال المساعدات الغذائية عبر الإنزال الجوي أو البحري "مرحب بها"، لكنه أكد أن توسيع عدد المعابر والطرق البرية هي التي يمكن من خلالها إيصال المساعدات إلى غزة على نطاق واسع لمنع المجاعة.

ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت قد دعمت إنشاء مركز للاستقرار التغذوي في مستشفى كمال عدوان في غزة؛ وذلك لعلاج الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد، والذين يواجهون خطر الموت الوشيك إذا لم يتم علاجهم بشكل عاجل، مضيفا أن المنظمة تدعم إنشاء مركز أخر بأحد المستشفيات الميدانية في رفح وتقوم بتدريب العاملين الصحيين على كيفية معرفة سوء التغذية وعلاجه.

ودعا مدير المنظمة، إسرائيل إلى فتح المزيد من لمعابر وتسريع دخول المساعدات إلى غزة، مطالبا بحماية المرافق الطبية والعمال الصحيين وكذلك عدم عسكرة هذه المرافق، داعيا إلى إطلاق سراح "الرهائن" والوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.